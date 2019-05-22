Под Саратовом при столкновении легковушки и фуры погиб человек

САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Лобовое столкновение легкового автомобиля и фуры произошло в среду на трассе в Саратовской области, после чего произошло возгорание и обе машины сгорели, в результате погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 5.00 (4.00 мск) на 206-м километре трассы Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград в Пугачевском районе.
"По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой Man. В результате ДТП произошло возгорание. Водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что оба автомобиля сгорели. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия уточняются.