Замминистра транспорта Киргизии задержали за крупную взятку

БИШКЕК, 5 дек – РИА Новости. Замминистра транспорта и дорог Киргизии задержан сотрудниками антикоррупционной службы с поличным при получении взятки в размере 50 тысяч долларов, общая вымогаемая сумма составляла 520 тысяч долларов, сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности страны.

Как говорится в сообщении, в рамках возбужденного уголовного дела при получении 50 тысяч долларов с поличным "задержан заместитель министра транспорта и дорог Кыргызской Республики Ж.А.".

Согласно официальным данным, заместителем министра транспорта и дорог Киргизии является Азимкан Жусубалиев.

По данным пресс-службы, денежные средства предназначались за решение по тендеру на выполнение дорожно-строительных и реабилитационных работ при строительстве международной автомагистрали. При этом задержанный являлся председателем тендерной комиссии.

"Оговоренная сумма денежных средств за продвижение интересов иностранной компании была оценена в 520 тысяч долларов, часть из которых, в частности, 120 тысяч долларов США Ж.А. ранее получил от представителей иностранной компании при участии посредников, которые являются его родственниками. Оставшуюся часть денежных средств планировалось получить в течение последующих недель", - сообщает ГКНБ.