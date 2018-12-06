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Замминистра транспорта Киргизии задержали за крупную взятку

07:58
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкОперация правоохранительных органов Киргизии в БишкекеОперация правоохранительных органов Киргизии в Бишкеке
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 5 дек – РИА Новости. Замминистра транспорта и дорог Киргизии задержан сотрудниками антикоррупционной службы с поличным при получении взятки в размере 50 тысяч долларов, общая вымогаемая сумма составляла 520 тысяч долларов, сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности страны.
Как говорится в сообщении, в рамках возбужденного уголовного дела при получении 50 тысяч долларов с поличным "задержан заместитель министра транспорта и дорог Кыргызской Республики Ж.А.".
Согласно официальным данным, заместителем министра транспорта и дорог Киргизии является Азимкан Жусубалиев.
По данным пресс-службы, денежные средства предназначались за решение по тендеру на выполнение дорожно-строительных и реабилитационных работ при строительстве международной автомагистрали. При этом задержанный являлся председателем тендерной комиссии.
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"Оговоренная сумма денежных средств за продвижение интересов иностранной компании была оценена в 520 тысяч долларов, часть из которых, в частности, 120 тысяч долларов США Ж.А. ранее получил от представителей иностранной компании при участии посредников, которые являются его родственниками. Оставшуюся часть денежных средств планировалось получить в течение последующих недель", - сообщает ГКНБ.
В настоящее время замминистра и посредники водворены в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ, отметили в ведомстве.
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