Закон что дышло. Лосский и Чехов о российском народе

Еще в XIX веке говорили: "Россияне не уважают закон!". И почему-то не брали в расчет, что до 1861 года законодательно было закреплено крепостное право. С какой стати русский мужик должен относиться с уважением к законам, превратившим его в раба?

В этот день, … лет назад

Шестого декабря 1870 года родился философ Николай Онуфриевич Лосский. Как и большинство мыслителей того времени, он начал поиск истины с атеизма, а затем пришел к православию. Преподавал в Петербургском университете. В 1922 году был выслан большевиками за границу – на философском пароходе. Жил в Берлине, Праге, Париже. А после Второй мировой войны стал профессором Свято-Владимирской православной духовной семинарии в штате Нью-Йорк.

Среди его известных работ – "Характер русского народа". На первое место Лосский ставит религиозность русских. А революция – это попытка революционеров, ставших атеистами, осуществить своего рода Царство Божие на земле. Но без Бога – лишь на основе научного знания. Хотя, с другой стороны, что может быть глупее атеизма? Вера в неверие…

Лосский приводит любопытный анекдот: "Существует характерный рассказ о поведении крестьянина, который сам признал, что государственная власть, встречая человека своевольного, должна бывает принудить его к порядку строгими, даже иногда деспотическими мерами. В Петербурге весной таял лед на Неве, и переходить реку по льду стало опасно. Градоначальник распорядился поставить полицейских на берегу Невы и запрещать переход. Но какой-то крестьянин, несмотря на крики городового, пошел по льду, провалился и стал тонуть. Городовой спас его, а крестьянин вместо благодарности стал упрекать: "Чего смотрите?". Городовой говорит ему: "Я же тебе кричал". – "Кричал! Надо было в морду дать!"".

Смешно, но, на мой взгляд, не совсем верно. Лосский просто повторил уже устоявшийся в его время императив: россияне не уважают закон. И все говорили, что это одно из главных отличий нашей психологии от европейской. Еще Лев Александрович Тихомиров, автор книги "Монархическая государственность", отмечал: "никогда русский человек не верил и не будет верить в возможность устроения жизни на юридических началах".

Поэтому у нас в народе понимали так: все законы во вред, а не во благо. Сидит, дескать, стракулист проклятый, крапивное семя, выдумывает что чудней, чтобы простому народу еще хуже жилось… Отсюда – и недоверие к закону, попытки его, ну, если не обойти, то игнорировать любыми способами. Вспомнить хотя бы рассказ Чехова "Злоумышленник":

"Перед судебным следователем стоит маленький, тощий мужичонко в пестрядинной рубахе и латаных портах…

– Денис Григорьев! – начинает следователь. – Подойди поближе и отвечай на мои вопросы… Железнодорожный сторож застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Так ли это было?

– Чаво?

– Так ли все это было?

– Знамо, было.

– Хорошо… ну, а для чего ты отвинчивал гайку?

– Чаво?

– Ты это свое "чаво" брось, а отвечай на вопрос: для чего ты отвинчивал гайку?

– Коли б не нужна была, не отвинчивал бы… Мы из гаек грузила делаем…

– Кто это – мы?

– Мы, народ… Климовские мужики, то есть.

– Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком"…

И так далее. Сейчас бы сказали на сленге: мужичок этот "врубает дурака", ваньку валяет. Для него это – представление. И в конце он говорит:

"– Мне идтить?

– Нет. Я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму.

– То есть, как же в тюрьму? – деланно удивляется мужик. – Ваше благородие! Мне некогда, на ярмарку надо; с Егора три рубля за сало получить… В тюрьму… Было б за что, пошел бы, а то так… за здорово живешь… И не крал, кажись, и не дрался… А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старосте… Креста на нем нет"…

Некоторые могут возразить: так это же законы "варварской" царской России. Но ведь в то же самое время такие же кабальные законы, только в отношении негров, существовали в светоче демократии, в "самой свободной стране мира" – в США.

И еще. Сталинскую конституцию 1936 года называли "самой демократической в мире". А в США, скажем, расовая сегрегация, несмотря на законы, не изжита до сих пор. Причем об этом говорит не "российская пропаганда", а нынешняя американская профессура. Профессор Гарварда Гэри Орфилд не так давно заявил: "Сегодня уровень сегрегации в США поднялся до уровня конца 1960-х годов".