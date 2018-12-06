Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
В прямом эфире

Закон что дышло. Лосский и Чехов о российском народе

07:00
1
© Сергей СубботинКартина Мужики, играющие в карты. 30-е годы XIX векаКартина Мужики, играющие в карты. 30-е годы XIX века
© Сергей Субботин
Владимир Бычков, обозреватель Радио Sputnik
Владимир Бычков
Все материалы
Еще в XIX веке говорили: "Россияне не уважают закон!". И почему-то не брали в расчет, что до 1861 года законодательно было закреплено крепостное право. С какой стати русский мужик должен относиться с уважением к законам, превратившим его в раба?
В этот день, … лет назад
Шестого декабря 1870 года родился философ Николай Онуфриевич Лосский. Как и большинство мыслителей того времени, он начал поиск истины с атеизма, а затем пришел к православию. Преподавал в Петербургском университете. В 1922 году был выслан большевиками за границу – на философском пароходе. Жил в Берлине, Праге, Париже. А после Второй мировой войны стал профессором Свято-Владимирской православной духовной семинарии в штате Нью-Йорк. 
Среди его известных работ – "Характер русского народа". На первое место Лосский ставит религиозность русских. А революция – это попытка революционеров, ставших атеистами, осуществить своего рода Царство Божие на земле. Но без Бога – лишь на основе научного знания. Хотя, с другой стороны, что может быть глупее атеизма? Вера в неверие…
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкХудожественный фильм МумуХудожественный фильм Муму
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Лосский приводит любопытный анекдот: "Существует характерный рассказ о поведении крестьянина, который сам признал, что государственная власть, встречая человека своевольного, должна бывает принудить его к порядку строгими, даже иногда деспотическими мерами. В Петербурге весной таял лед на Неве, и переходить реку по льду стало опасно. Градоначальник распорядился поставить полицейских на берегу Невы и запрещать переход. Но какой-то крестьянин, несмотря на крики городового, пошел по льду, провалился и стал тонуть. Городовой спас его, а крестьянин вместо благодарности стал упрекать: "Чего смотрите?".  Городовой говорит ему: "Я же тебе кричал". – "Кричал! Надо было в морду дать!"". 
Смешно, но, на мой взгляд, не совсем верно. Лосский просто повторил уже устоявшийся в его время императив: россияне не уважают закон. И все говорили, что это одно из главных отличий нашей психологии от европейской. Еще Лев Александрович Тихомиров, автор книги "Монархическая государственность", отмечал: "никогда русский человек не верил и не будет верить в возможность устроения жизни на юридических началах". 
© РИА Новости / А. Свердлов / Перейти в фотобанкРепродукция картины Семья барщинника за обеденным столомРепродукция картины Семья барщинника за обеденным столом
© РИА Новости / А. Свердлов
Перейти в фотобанк
Поэтому у нас в народе понимали так: все законы во вред, а не во благо. Сидит, дескать, стракулист проклятый, крапивное семя, выдумывает что чудней, чтобы простому народу еще хуже жилось… Отсюда – и недоверие к закону, попытки его, ну, если не обойти, то игнорировать любыми способами. Вспомнить хотя бы рассказ Чехова "Злоумышленник":
"Перед судебным следователем стоит маленький, тощий мужичонко в пестрядинной рубахе и латаных портах…
– Денис Григорьев! – начинает следователь. – Подойди поближе и отвечай на мои вопросы… Железнодорожный сторож застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Так ли это было? 
– Чаво?  
– Так ли все это было? 
– Знамо, было.  
– Хорошо… ну, а для чего ты отвинчивал гайку? 
– Чаво? 
– Ты это свое "чаво" брось, а отвечай на вопрос: для чего ты отвинчивал гайку?   
– Коли б не нужна была, не отвинчивал бы… Мы из гаек грузила делаем… 
– Кто это – мы? 
– Мы, народ… Климовские мужики, то есть. 
– Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком"…  
И так далее. Сейчас бы сказали на сленге: мужичок этот "врубает дурака", ваньку валяет. Для него это – представление. И в конце он говорит:
"– Мне идтить? 
– Нет. Я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму.  
– То есть, как же в тюрьму? – деланно удивляется мужик. – Ваше благородие! Мне некогда, на ярмарку надо; с Егора три рубля за сало получить… В тюрьму… Было б за что, пошел бы, а то так… за здорово живешь… И не крал, кажись, и не дрался… А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старосте… Креста на нем нет"… 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПисатель Антон Павлович ЧеховПисатель Антон Павлович Чехов
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Некоторые могут возразить: так это же законы "варварской" царской России. Но ведь в то же самое время такие же кабальные законы, только в отношении негров, существовали в светоче демократии, в "самой свободной стране мира" – в США. 
И еще. Сталинскую конституцию 1936 года называли "самой демократической в мире". А в США, скажем, расовая сегрегация, несмотря на законы, не изжита до сих пор. Причем об этом говорит не "российская пропаганда", а нынешняя американская профессура. Профессор Гарварда Гэри Орфилд не так давно заявил: "Сегодня уровень сегрегации в США поднялся до уровня конца 1960-х годов".
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik 
Оценить 5
Антон ЧеховРоссийская империяАкценты - В прямом эфире
Рекомендуем
Путин объяснил, почему не хочет разговаривать с Порошенко
Путин объяснил отказ общаться с Порошенко
РИА
Новости
Курс валют на экране мобильного телефона
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
Киев назвал условие прекращения военного положения
Ракетный эсминец ВВС США McCampbell. Архивное фото
Американский эсминец демонстративно приблизился к базе Тихоокеанского флота
Лента
новостей
Спящий мужчина
Ученые назвали оптимальную длительность сна
Украинский пограничник на границе с Россией. Архивное фото
Украина предложила РФ обмен заключенными
Девушка едет на велосипеде по улице в Москве. Архивное фото
В России ввели новые дорожные знаки и разметку
Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
Прилепин объяснил, почему больше не воюет в Донбассе
Американский эсминец USS McCampbell
Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы
Американский авианосец Гарри Трумэн. Архивное фото
Российские адмиралы оценили возможности США в Черном и Балтийском морях
Презентация Яндекс.Телефона в Москве. 5 декабря 2018
"Яндекс" представил собственный смартфон
Испытание ракетного комплекса С-125 на полигоне в Одесской области
Украина провела испытания крылатых ракет на Черном море
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадио
РекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2018 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
18+
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38Язык мой — враг мой: Трамп обвалил фондовый рынок США
07:38Голландцы обвинили Россию в шпионаже. Доказательства поражают
07:36Школьники из Гатчины оскорбительными мемами довели учителей до прокуратуры
07:33Госдеп как "обезумевший доктор". Что стоит за ультиматумом в адрес России
07:32Ведущая атомная держава Земли начала распродажу и сходит со сцены
07:31Россия не верит в прогноз Всемирного банка по нефти
07:29Легковес с тяжелым ударом. ВДВ ждут новую противотанковую пушку
07:26Константинополь отменяет Киевский патриархат и создает параллельную церковь
15:30Жить спортом: шансы России в отборочном туре Eвро-2020
13:25Добрая воля: как стать волонтером?
16:35Почему люди верят в теории заговора?
12:00БЕЗДОМНЫЕ. ВЫХОД. Эпизод 3
16:44Инвалиды и общество: борьба со стереотипами
16:00Страх неодобрения
12:00Кардиган, Бойкотт и ещё 13 фамилий, превратившихся в слова
Лента новостей