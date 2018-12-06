В Волгограде подросток скончался в супермаркете

ВОЛГОГРАД, 6 дек - РИА Новости . Подросток скончался в одном из супермаркетов Волгограда, СК проводит проверку по факту смерти несовершеннолетнего, сообщили РИА Новости в СУ СКР по Волгоградской области.

Как сообщили РИА Новости в ведомстве, во вторник 4 декабря 14-летнему подростку неожиданно стало плохо в супермаркете Волгограда, ему вызвали скорую помощь, но спасти школьника не удалось.