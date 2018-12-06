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В Волгограде подросток скончался в супермаркете

07:54
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© РИА НовостиСкорая помощьСкорая помощь
© РИА Новости
ВОЛГОГРАД, 6 дек - РИА Новости. Подросток скончался в одном из супермаркетов Волгограда, СК проводит проверку по факту смерти несовершеннолетнего, сообщили РИА Новости в СУ СКР по Волгоградской области.
Как сообщили РИА Новости в ведомстве, во вторник 4 декабря 14-летнему подростку неожиданно стало плохо в супермаркете Волгограда, ему вызвали скорую помощь, но спасти школьника не удалось.
"Мы проводим проверку, выясняем причины смерти несовершеннолетнего. По результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили агентству в СК.
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