В Токио из-за остановки линии метро на работу опоздали 300 тысяч пассажиров

Остановка была вызвана поломкой оборудования в системе, координирующей движение поездов линии метро Асакуса и городской железной дороги Кэйсэй. Сбой в системе произошел около 3 часов ночи (21.00 мск 5 декабря).

Спустя 7 часов движение было восстановлено. Школы, расположенные на самой линии Асакуса, а также на смежных с ней задержали начало занятий и триместровых экзаменов, чтобы дождаться опоздавших учеников.