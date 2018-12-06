В Токио из-за остановки линии метро на работу опоздали 300 тысяч пассажиров

ТОКИО, 6 дек - РИА Новости. Остановка линии метро в Токио на 7 часов, в течение которых было прекращено движение 300 поездов, нарушила график 290 тысяч пассажиров, сообщило агентство Киодо.
Остановка была вызвана поломкой оборудования в системе, координирующей движение поездов линии метро Асакуса и городской железной дороги Кэйсэй. Сбой в системе произошел около 3 часов ночи (21.00 мск 5 декабря).
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Спустя 7 часов движение было восстановлено. Школы, расположенные на самой линии Асакуса, а также на смежных с ней задержали начало занятий и триместровых экзаменов, чтобы дождаться опоздавших учеников.