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В Швейцарии выбрали двух новых министров и утвердили президента на 2019 год

01:03
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© Fotolia / Santosha57Швейцария. Архивное фотоШвейцария. Архивное фото
© Fotolia / Santosha57
ЖЕНЕВА, 6 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Парламент Швейцарии выбрал в среду двух новых министров в правительство страны и утвердил президента на 2019 год.
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Решение было принято в ходе совместного заседания двух палат федерального собрания Швейцарии.
Президентом Швейцарии в 2019 году станет федеральный советник Ули Маурер, который возглавляет федеральный департамент (министерство) финансов страны. Он сменит на посту действующего главу государства Алена Берсе 1 января. Маурер является представителем консервативной Швейцарской народной партии (ШНП) и уже был президентом Швейцарии в 2013 году.
Утверждение президента стало лишь формальностью, так как эту должность поочередно занимают семь членов федерального совета (правительства).
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Парламент также в среду выбрал двух новых федеральных советников — министров в правительство. Действующие министр по защите окружающей среды, транспорту, энергетике и коммуникациям Дорис Лойтхард и министр экономики, образования и науки Йоханн Шнайдер-Амманн ранее заявили, что покинут свои посты 31 декабря нынешнего года.
По итогам голосования в правительство были избраны две женщины. Представительница Христианско-демократической партии Виола Амерд займет место Лойтхард, а действующая председатель малой палаты швейцарского парламента (совета кантонов) из партии Либералов Карин Келлер-Суттер сменит на посту Шнайдер-Амманна.
Таким образом, правительство Швейцарии с 1 января будет соблюдать относительный гендерный баланс, так как среди семи представителей руководства страны трое будут женщины. В тоже время, пока ни Амерд, ни Келлер-Суттер не смогут претендовать на пост президента. По правилам, им необходимо пропустить вперед своих более старших товарищей.
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