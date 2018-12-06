В Москве в четверг ожидаются снег и до минус двух градусов

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости . Временами снег, гололедица и температура до минус 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Погоду в столичном регионе продолжит формировать атмосферный фронт, медленно смещающийся по территории региона с юго-запада на северо-восток. Будет облачно, временами пройдёт снег, на дорогах и тротуарах гололедица", - рассказал собеседник агентства.

По информации синоптиков, в четверг в Москве температура воздуха составит от нуля до минус 2 градусов, по области от нуля до минус 3. В городе будет дуть северо-западный ветер, его скорость будет достигать 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 750 миллиметров ртутного столба.