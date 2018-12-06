В московском регионе за сутки выпало до семи миллиметров осадков

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. До 7 миллиметров осадков выпало в московском регионе за прошедшие сутки, основной удар стихии пришёлся на центральные районы, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".
Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что сильный снегопад начнется в Москве в ночь со среды на четверг, самая высокая интенсивность снегопада будет ночью и утром, а сугробы в городе к утру вырастут до 10 сантиметров.
"В столичном регионе основной удар непогоды пришелся на центральные районы. За минувшие сутки в Немчиновке и Долгопрудном выпало около 7 миллиметров осадков, в Москве, на метеостанции ВДНХ, в Тушино, Дмитрове и Пушкино в осадкомеры метеорологов попало по 6 миллиметров небесной влаги" , - говорится в сообщении.