В московском регионе за сутки выпало до семи миллиметров осадков

Сотрудники коммунальных служб Москвы во время ликвидации последствий сильного снегопада на Зубовском бульваре в Москве

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. До 7 миллиметров осадков выпало в московском регионе за прошедшие сутки, основной удар стихии пришёлся на центральные районы, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что сильный снегопад начнется в Москве в ночь со среды на четверг, самая высокая интенсивность снегопада будет ночью и утром, а сугробы в городе к утру вырастут до 10 сантиметров.