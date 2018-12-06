В Хабаровском крае произошел крупный пожар в коровнике

ВЛАДИВОСТОК, 6 дек — РИА Новости. Огнеборцы тушат пожар в фермерском хозяйстве в Хабаровском крае, который удалось локализовать на площади 1,5 тысячи "квадратов", люди не пострадали, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Информация о пожаре на территории частного фермерского хозяйства в Ванинском районе поступила в 01.30 хбр 6 декабря. Прибывшие пожарные расчеты обнаружили, что горит деревянное строение коровника.

"Пламя полностью охватило постройку. Незамедлительно было организовано тушение пожара, поданы стволы с водой, чтобы не дать пламени распространиться дальше. Угрозы распространения на другие постройки нет. Сложность тушения пожара обуславливалась тем, что в ночь в районе было ухудшение погодных условий. Сильный порывистый ветер способствовал быстрому распространению огня по всему периметру", — говорится в сообщении.

Локализовать пожар удалось в 02.41 хбр на площади 1500 квадратных метров. Идет проливка и разбор деревянной конструкции.

По информации сотрудников хозяйства, помещение использовали для содержания крупного рогатого скота и свиней. В момент происшествия, по предварительным данным, там находилось 45 коров и 100 свиней. Пострадавших и погибших среди людей нет.

Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.