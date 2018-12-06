В Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

"Ванчжоу Мэн была задержана в Ванкувере 1 декабря. Ее выдачу запрашивают США, и слушание о залоге назначено на пятницу", — сказал представитель министерства юстиции Айан Мак-Леод.

Посольство Китая в Канаде назвало задержание Мэн Ванчжоу грубым нарушением прав человека и потребовало освободить топ-менеджера.

Компания Huawei заявила, что ей неизвестно о каких-либо противоправных действиях своего финансового директора.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также объявил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.