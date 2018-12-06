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В Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei

01:31
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© Flickr / CDP Photography CanadaКанадская полицейская машина. Архивное фотоКанадская полицейская машина. Архивное фото
© Flickr / CDP Photography Canada
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
Офис компании Huawei в Пекине. Архивное фото
15 августа, 00:45
Трамп запретил правительству пользоваться любой техникой Huawei и ZTE
"Ванчжоу Мэн была задержана в Ванкувере 1 декабря. Ее выдачу запрашивают США, и слушание о залоге назначено на пятницу", — сказал представитель министерства юстиции Айан Мак-Леод.
Посольство Китая в Канаде назвало задержание Мэн Ванчжоу грубым нарушением прав человека и потребовало освободить топ-менеджера.
Компания Huawei заявила, что ей неизвестно о каких-либо противоправных действиях своего финансового директора.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
3 декабря, 21:54
США рассчитывают на санкции ЕС против причастных к ракетной программе Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также объявил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.
Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.
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Huawei TechnologiesКитайВ мире
Лучшие комментарии
Zhanna Nagornaya6 декабря, 01:58
"При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции." .. ну просто охренеть... снизошел...
Алан6 декабря, 01:51
> предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю
И какие тогда к ней претензии?
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