В Иркутской области фура с верблюдами попала в ДТП

ИРКУТСК, 6 дек – РИА Новости. Фура, перевозившая верблюдов во время гастролей сочинского цирка по Иркутской области, попала в ДТП, спасательная операция длилась восемь часов, сообщает ГУМВД региона.

"Восемь часов заняла операция по спасению верблюда, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии в Усть-Илимском районе", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, цирк из города Сочи, направлялся для выступлений в Железногорск-Илимский. Водитель фуры с верблюдами Славиком и Сережей, следуя из Тулуна, ошибся направлением. В 23.00 (18.00 мск), проехав 180 километров в сторону Усть-Илимска, он на скользкой дороге съехал в кювет и опрокинул автомобиль. Верблюд по кличке Сережа погиб, второе животное не пострадало.

Экипаж ГИБДД и сотрудники МЧС, прибыв на место происшествия, с помощью пожарных рукавов подняли Славика на ноги, чтобы он смог выбраться из покореженной будки. Найти транспорт для перевозки верблюда среди ночи не удалось, и "караван" во главе с пожарным автомобилем последовал в ближайший поселок Эдучанка. Сотрудник цирка шел вслед за верблюдом, присматривая за животным.

"Шествие началось в 2 часа ночи и завершилось в 7 часов утра. За это время верблюд преодолел более 20 километров. Животное разместили в одном из теплых подсобных помещений пожарной части. Оно с аппетитом ест и принимает гостей – местную детвору, для которых появление в поселке "корабля пустыни" стало сенсацией", — отмечается в сообщении.