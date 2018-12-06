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В Иркутской области фура с верблюдами попала в ДТП

05:58
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВерблюд. Архивное фотоВерблюд. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ИРКУТСК, 6 дек – РИА Новости. Фура, перевозившая верблюдов во время гастролей сочинского цирка по Иркутской области, попала в ДТП, спасательная операция длилась восемь часов, сообщает ГУМВД региона.
Верблюд. Архивное фото
16 октября, 20:26
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"Восемь часов заняла операция по спасению верблюда, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии в Усть-Илимском районе", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, цирк из города Сочи, направлялся для выступлений в Железногорск-Илимский. Водитель фуры с верблюдами Славиком и Сережей, следуя из Тулуна, ошибся направлением. В 23.00 (18.00 мск), проехав 180 километров в сторону Усть-Илимска, он на скользкой дороге съехал в кювет и опрокинул автомобиль. Верблюд по кличке Сережа погиб, второе животное не пострадало.
Экипаж ГИБДД и сотрудники МЧС, прибыв на место происшествия, с помощью пожарных рукавов подняли Славика на ноги, чтобы он смог выбраться из покореженной будки. Найти транспорт для перевозки верблюда среди ночи не удалось, и "караван" во главе с пожарным автомобилем последовал в ближайший поселок Эдучанка. Сотрудник цирка шел вслед за верблюдом, присматривая за животным.
"Шествие началось в 2 часа ночи и завершилось в 7 часов утра. За это время верблюд преодолел более 20 километров. Животное разместили в одном из теплых подсобных помещений пожарной части. Оно с аппетитом ест и принимает гостей – местную детвору, для которых появление в поселке "корабля пустыни" стало сенсацией", — отмечается в сообщении.
Спасательная операция проходила в условиях сурового сибирского мороза. В Эдучанке ночью 6 декабря столбик термометра опустился до минус 40 градусов.
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Иркутская областьПроисшествия
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