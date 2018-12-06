В Доминикане четыре человека погибли при взрыве газа на фабрике

МЕХИКО, 6 дек – РИА Новости. Не менее четырех человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва газа на фабрике, производящей продукцию из пластика, в Доминиканской Республике, сообщил глава корпуса пожарной охраны столичного округа страны Рафаэль дель Росарио.

По предварительным данным, произошла утечка газа, который затем взорвался, отмечает портал Listin Diario

Само здание сильно пострадало, и спасатели ведут работы по разбору завалов. Среди погибших – три мужчины и одна женщина. Также пострадали некоторые здания, расположенные рядом.