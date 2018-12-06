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В Алеппо после войны восстановили около 130 школ

05:07
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГород Алеппо в Сирии. Архивное фотоГород Алеппо в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ДАМАСК, 6 дек — РИА Новости. Власти Алеппо восстановили 130 школ в освобожденных районах сирийского города и 340 образовательных учреждений в восточной части провинции, сообщил журналистам представитель местных властей.
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"Восстановлено и открыто 130 школ в освобожденных районах города и 340 школ в восточной части провинции. Всего в провинции Алеппо сейчас работают 1349 школ", — сказал собеседник.
Часть зданий общеобразовательных учреждений во время войны были разрушены практически до основания.
"В нашей школе во время войны классы на верхних этажах заняли боевики-минометчики, а в подвале они устроили собственный госпиталь. Классные комнаты они использовали для проведения операций", — рассказал директор одной из школ в Алеппо Хамид аль Омар.
По его словам, здание, разрушенное боевиками, было восстановлено за несколько месяцев.
Инженер Бассам Машхур, работающий над проектами восстановления школ, отметил, что самым сложным в этом процессе является разбор завалов. "Самый сложный этап, начальный — разбор завалов школы. Работы постоянно приостанавливались, потому что под каждой стеной лежали мины и нам приходилось вызывать саперов", — добавил собеседник.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
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