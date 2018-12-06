В Алеппо после войны восстановили около 130 школ

ДАМАСК, 6 дек — РИА Новости. Власти Алеппо восстановили 130 школ в освобожденных районах сирийского города и 340 образовательных учреждений в восточной части провинции, сообщил журналистам представитель местных властей.

"Восстановлено и открыто 130 школ в освобожденных районах города и 340 школ в восточной части провинции. Всего в провинции Алеппо сейчас работают 1349 школ", — сказал собеседник.

Часть зданий общеобразовательных учреждений во время войны были разрушены практически до основания.

"В нашей школе во время войны классы на верхних этажах заняли боевики-минометчики, а в подвале они устроили собственный госпиталь. Классные комнаты они использовали для проведения операций", — рассказал директор одной из школ в Алеппо Хамид аль Омар.

По его словам, здание, разрушенное боевиками, было восстановлено за несколько месяцев.

Инженер Бассам Машхур, работающий над проектами восстановления школ, отметил, что самым сложным в этом процессе является разбор завалов. "Самый сложный этап, начальный — разбор завалов школы. Работы постоянно приостанавливались, потому что под каждой стеной лежали мины и нам приходилось вызывать саперов", — добавил собеседник.