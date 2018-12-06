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У берегов Японии столкнулись два самолета ВМС США

04:20
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© Фото : U.S. Navy/MCS 2nd Timothy WalterИстребитель ВМС США F/A-18. Архивное фотоИстребитель ВМС США F/A-18. Архивное фото
© Фото : U.S. Navy/MCS 2nd Timothy Walter
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американские истребитель бомбардировщик F/A-18 и самолет-заправщик KC-130 столкнулись в ночь на четверг у побережья Японии, говорится в заявлении Корпуса морской пехоты США, поступившем в РИА Новости.
Американский истребитель F-35B. Архивное фото
29 сентября, 00:32
Первый новейший истребитель F-35B разбился в США
Инцидент произошел около 02.00 по местному времени. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни и проводили "плановый учебный полет".
Сколько было человек на борту самолетов, не сообщается. Телеканал NBC сообщает, что на борту самолетов, как предполагается, были семь человек: двое в истребителе и пятеро на заправщике.

Спасли одного человека

Американский истребитель F-35
28 сентября, 17:41
F-35 подкрался незаметно. США выразили талибам свое большое "F"В случае с этим истребителем главное, что он вылетел с боеприпасами, а вернулся без них. То есть они точно не взорвались у него на борту, а куда-нибудь угодили. Насколько точно, не скажет никто. Но, как говорится, с почином.

Один американский военнослужащий спасен после столкновения самолетов США в&nbsp;Японии, передает телеканал ABC.

Военнослужащий был подобран силами самообороны Японии, которые принимают участие в поисково-спасательной операции.
К месту падения двух американских военных самолетов в районе японской префектуры Коти направлены шесть кораблей японской службы безопасности на море и один патрульный самолет, сообщило агентство Киодо.

Совершили приводнение

Американский истребитель F-35
2 июля, 20:00
Военный политолог: США боятся за "секреты" F-35? О них и так все известноСША и Британия боятся, что Россия через Турцию узнает "секреты" F-35, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов поделился мнением о том, чего на самом деле опасаются в Вашингтоне и Лондоне.

Два американских военных самолета&nbsp;&mdash; истребитель-бомбардировщик McDonell Douglas F/A-18 Hornet и&nbsp;военно-транспортный заправщик КС-130&nbsp;&mdash; после соприкосновения в&nbsp;воздухе совершили приводнение, морские суда при&nbsp;этом не&nbsp;пострадали, об&nbsp;этом сообщил журналистам заместитель генерального секретаря правительства Японии Ясутоси Нисимура.

"По данным к этому часу, истребитель-бомбардировщик F/A-18 с двумя членами экипажа на борту и военно-транспортный заправщик КС-130 с пятью членами экипажа соприкоснулись в воздухе и совершили приводнение. Информации об ущербе (судам — ред.) на море нет", — приводит слова Нисимуры телекомпания NHK.

F/A-18 и&nbsp;KC-130

Самолет F-35 ВВС США. Архивное фото.
8 марта, 16:01
В Lockheed Martin рассказали о проблемах при производстве F-35

F/A-18&nbsp;&mdash; американский палубный истребитель-бомбардировщик и&nbsp;штурмовик, разработанный в&nbsp;1970-х годах. На сегодня является основным боевым самолетом ВМС США. Состоит на&nbsp;вооружении ряда стран Европы и&nbsp;Азии, применялся в&nbsp;военных операциях в&nbsp;Ливии, Ираке, Югославии.

На F/A-18 установлена цифровая электродистанционная система управления полетом с четырёхкратным резервированием.
Четыре бортовых ЭВМ обеспечивают управление самолётом F/A-18 по крену, тангажу и рысканию. Каждая ЭВМ работает автономно и расположена в отдельном отсеке, что обеспечивает повышенную живучесть системы электродистанционного управления самолётом. Выработка управляющих команд осуществляется по усредненным сигналам от всех бортовых ЭВМ. При выходе из строя одной, двух или трёх ЭВМ управление осуществляется оставшимися ЭВМ. При выходе из строя всех ЭВМ лётчик переходит на механическую систему управления.
C-130 — американский военно-транспортный самолет средней и большой дальности. Основной военно-транспортный самолет США, стран НАТО и ряда других стран. На 2014 год является самым распространенным военно-транспортным самолетом в мире.
КС-130 — модификация основной модели, военно-транспортный заправщик.
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Военно-морские силы СШАЯпонское мореВ мире
Лучшие комментарии
cinik6 декабря, 05:16
Плохой день для либералов, непоерничаешь.
Дмитрий6 декабря, 05:10
Это история по Задорнову про маяк и авианосец...
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