У берегов Японии столкнулись два самолета ВМС США

Военный политолог: США боятся за "секреты" F-35? О них и так все известно

США и Британия боятся, что Россия через Турцию узнает "секреты" F-35, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов поделился мнением о том, чего на самом деле опасаются в Вашингтоне и Лондоне.