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У берегов Японии после столкновения самолетов спасли американского военного

02:07
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© AFP 2018 / Alexander KleinАмериканский военно-транспортный самолет С-130. Архивное фотоАмериканский военно-транспортный самолет С-130. Архивное фото
© AFP 2018 / Alexander Klein
ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Один американский военнослужащий спасен после столкновения самолетов США в Японии, передает телеканал ABC.
Американский истребитель F-35B. Архивное фото
29 сентября, 00:32
Первый новейший истребитель F-35B разбился в США
Американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130 столкнулись в ночь на четверг у побережья Японии, сообщили ранее РИА Новости в Корпусе морской пехоты США.
По данным ABC, военнослужащий был подобран силами самообороны Японии, которые принимают участие в поисково-спасательной операции.
Телеканал NBC сообщает, что на борту самолетов, как предполагается, были семь человек: двое в истребителе и пятеро на заправщике.
По данным командования, инцидент произошел около 02.00 по местному времени. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни (к юго-западу от Хиросимы) и проводили "плановый учебный полет".
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ЯпонияСШАВ мире
Лучшие комментарии
Андрей Е6 декабря, 02:21
Тормоз с газом перепутал, бывает.
Владимир Вышетравский6 декабря, 03:13
плановые учения по утилизации самолетов.Занавес.
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