У берегов Японии после столкновения самолетов спасли американского военного

ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Один американский военнослужащий спасен после столкновения самолетов США в Японии, передает телеканал Один американский военнослужащий спасен после столкновения самолетов США в Японии, передает телеканал ABC

Американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130 столкнулись в ночь на четверг у побережья Японии, сообщили ранее РИА Новости в Корпусе морской пехоты США.

По данным ABC, военнослужащий был подобран силами самообороны Японии, которые принимают участие в поисково-спасательной операции.

Телеканал NBC сообщает, что на борту самолетов, как предполагается, были семь человек: двое в истребителе и пятеро на заправщике.