Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Роскачество представило рейтинг популярности смартфонов

08:12
17
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research and Testing Ltd., Международная ассамблея организаций потребительских испытаний) представили очередной рейтинг самых популярных смартфонов в 2018 году — по итогам исследования устройства Samsung Galaxy Note 9 обошли телефоны от Apple, говорится в сообщении Роскачества.
Презентация Яндекс.Телефона. Архивное фото
01:24
Эксперты оценили "Яндекс.Телефон"
К предыдущему исследованию добавились тринадцать новых моделей самых популярных в России марок телефонов. Смартфоны были проверены по 229 параметрам качества и безопасности мобильных устройств, среди которых: возможности телефона, эргономика (удобство пользования смартфоном), камера и видео, звонки, набор текстовых сообщений, музыка, навигация и интернет.
Как поясняет организация, категории подразумевают как общие критерии: мощность и многофункциональность, универсальность и удобство интерфейса, так и более специфические параметры: сканер отпечатков пальцев, водонепроницаемость, прочность, качество передачи речи в шумной обстановке. "По результатам испытаний тройка лидеров не изменилась – это по-прежнему Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max и iPhone XS", - отмечает Роскачество.
Однако в организации добавили, что с 7 на 9 место опустился Samsung Galaxy S8+ – его вытеснили Huawei Mate 20 Pro, который занял 7 строчку, и iPhone XR, занявший 8 место. Замыкают топ-10 лучших смартфонов сразу две модели, набравшие одинаковые баллы: iPhone 8 Plus и Huawei P20 Pro. Samsung Galaxy Note 8 покинул рейтинг 10 лучших смартфонов. В свою очередь 4, 5 и 6 места заняли Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S8 соответственно.
Логотип компании LG Electronics в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото
26 ноября, 19:08
LG запатентовала смартфон с шестнадцатью камерами
В целом, эксперты отметили общий фокус всех производителей на таких характеристиках, как качество фотокамеры и отдельные специфические характеристики: эффект боке и сверхзамедленная съемка, а также скорость процесса, качество дисплея, способность смартфона быстро заряжаться и держать заряд.
Всего за время совместной работы Роскачество и ICRT протестировали 415 моделей смартфонов. Из них 106 уже вышли из продажи, однако они находятся в архиве, чтобы потребители могли сравнивать новые модели со своими старыми телефонами.
Оценить 5
РоскачествоОбщество
Рекомендуем
Курс валют на экране мобильного телефона
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
РИА
Новости
Американский эсминец USS McCampbell
Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы
Ракетный эсминец ВВС США McCampbell. Архивное фото
Американский эсминец демонстративно приблизился к базе Тихоокеанского флота
Путин объяснил, почему не хочет разговаривать с Порошенко
Путин объяснил отказ общаться с Порошенко
Лента
новостей
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 недалеко от порта Мукран, Германия
Германия откликнулась на призыв Варшавы и Киева остановить Россию
Американские доллары. Архивное фото
Дни сочтены: доллару предрекли 30-процентный обвал
Лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль и региональный кандидат Франсиско Серрано радуются ретультатам выборов в Севилье, Испания
Европу трясет от очередной "победы русских спецслужб"
Истребитель ВМС США F/A-18. Архивное фото
У берегов Японии столкнулись два американских военных самолета
Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
Прилепин объяснил, почему больше не воюет в Донбассе
Как вы меня назвали? Украинского эксперта выгнали из студии России 1
Ведущий "России 1" объяснил, почему выгнал украинского политолога
Вид площади Независимости в Киеве. Архивное фото
На Украине предсказали последствия ухода российского бизнеса
Акция националистов в Киеве за введение военного положения в стране и разрыв дипломатических отношений с Россией
Киев разрывает договор о дружбе. Это дает повод пересмотреть границы
Флаг Германии на здании Рейхстага. Архивное фото
Германия против ужесточения антироссийских санкций, заявил немецкий посол
Спящий мужчина
Ученые назвали оптимальную длительность сна
Кадры падения первой ступени ракеты Falcon 9 в океан
Появилось видео падения первой ступени ракеты Falcon 9 в океан
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадио
РекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2018 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
18+
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:08Омбудсмен Москвы прокомментировала ситуацию с таксистом, начавшим голодовку
13:08Россия не хочет санкционного противостояния с Украиной, заявил Медведев
13:07ОПЕК не нацеливается на конкретную цену нефти, заявил министр ОАЭ
13:06В Подмосковье подсчитали стоимость новогоднего стола в "обычной семье"
13:06Кадыров объяснил блокировку своих аккаунтов в соцсетях
13:06Филиппины депортируют американского священника
13:05На Украине усилили соцзащиту членов националистических организаций
13:04Медведев оценил ситуацию с налогами
13:03Власти переломили тренд на падение доходов населения, заявил Медведев
13:02Медведев: цифровизация экономики создает риски увеличения безработицы
13:01Медведев рассказал о проблеме подростковой агрессии
13:00Глава МИД Италии призвал найти решение ситуации в Азовском море
12:58Заключенный "Владимирского централа" сам откусил себе язык, заявили в ГП
12:58Медведев призвал гордиться жизнью в провинции
12:55Официальный курс евро на пятницу снизился до 75,61 рубля
12:55Московский омбудсмен предложила модернизировать систему охраны в школах
12:54Медведев: многие компании из Европы и США продолжают инвестировать в Россию
12:54Медведев рассказал о возможных причинах агрессии подростков
12:52На юге Армении военные попали под лавину, один человек пропал
12:52Медведев прокомментировал ЧП в московской школе
Лента новостей