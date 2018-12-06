Роскачество представило рейтинг популярности смартфонов

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research and Testing Ltd., Международная ассамблея организаций потребительских испытаний) представили очередной рейтинг самых популярных смартфонов в 2018 году — по итогам исследования устройства Samsung Galaxy Note 9 обошли телефоны от Apple, говорится в сообщении Роскачества.

К предыдущему исследованию добавились тринадцать новых моделей самых популярных в России марок телефонов. Смартфоны были проверены по 229 параметрам качества и безопасности мобильных устройств, среди которых: возможности телефона, эргономика (удобство пользования смартфоном), камера и видео, звонки, набор текстовых сообщений, музыка, навигация и интернет.

Как поясняет организация, категории подразумевают как общие критерии: мощность и многофункциональность, универсальность и удобство интерфейса, так и более специфические параметры: сканер отпечатков пальцев, водонепроницаемость, прочность, качество передачи речи в шумной обстановке. "По результатам испытаний тройка лидеров не изменилась – это по-прежнему Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max и iPhone XS", - отмечает Роскачество.

Однако в организации добавили, что с 7 на 9 место опустился Samsung Galaxy S8+ – его вытеснили Huawei Mate 20 Pro, который занял 7 строчку, и iPhone XR, занявший 8 место. Замыкают топ-10 лучших смартфонов сразу две модели, набравшие одинаковые баллы: iPhone 8 Plus и Huawei P20 Pro. Samsung Galaxy Note 8 покинул рейтинг 10 лучших смартфонов. В свою очередь 4, 5 и 6 места заняли Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S8 соответственно.

В целом, эксперты отметили общий фокус всех производителей на таких характеристиках, как качество фотокамеры и отдельные специфические характеристики: эффект боке и сверхзамедленная съемка, а также скорость процесса, качество дисплея, способность смартфона быстро заряжаться и держать заряд.