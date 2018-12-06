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Расчеты "Искандер-М" ВВО провели учебно-боевой пуск ракеты под Астраханью

04:36
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРакетный комплекс Искандер-М. Архивное фотоРакетный комплекс Искандер-М. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек — РИА Новости. Расчеты нового оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" Восточного военного округа (ВВО) успешно провели учебно-боевой пуск баллистической ракеты на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает пресс-служба ВВО.
"В результате точечного ракетного удара поражена цель на удалении около 80 километров, имитирующая укрепленный пункт управления незаконного вооруженного формирования. После выполнения пуска расчеты отработали оперативную смену позиционного района", — говорится в сообщении.
Пуск прошел в рамках тактических учений по плану заключительного этапа освоения комплекта нового "Искандера-М", который поступил на вооружение ракетного соединения Восточного военного округа в ЕАО.
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Искандер-МВосточный военный округАстраханская областьБезопасность
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