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Появилось видео падения первой ступени ракеты Falcon 9 в океан

05:04
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© AP Photo / SpaceXРакета-носитель Falcon-9 компании SpaceX в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. 10 мая 2018Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. 10 мая 2018
© AP Photo / SpaceX
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео с падением первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 в Атлантический океан, запись опубликовал в своем Twitter основатель компании SpaceX Илон Маск.
Основатель SpaceX Илон Маск. Архивное фото
4 декабря, 01:10
Маск пообещал "высушить" и "снова запустить" носовой обтекатель Falcon 9
Ранее компания SpaceX сообщила о том, что первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан при попытке возвращения на космодром во Флориде после запуска корабля Dragon к МКС.
Владелец SpaceX Илон Маск вскоре после подтверждения информации о падении первой ступени в воду написал в Twitter, что неудачная посадка вызвана проблемой с гидравлическим насосом.
Ракета-носитель стартовала в 21.16 мск, через три минуты штатно отделилась первая ступень, а отделение грузового корабля Dragon, который доставит на МКС 2,5 тонн груза, произошло через десять минут после старта. Корабль должен прибыть на МКС в субботу.
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SpaceXИлон МаскСШАРИА Наука
Лучшие комментарии
Kiber Pank6 декабря, 06:45
Красиво однако
Владимир Христолюбов6 декабря, 06:47
Испытание лазерного оружия Пересвет, прошло успешно.))
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