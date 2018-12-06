На севере Красноярского края прервано автомобильное сообщение

КРАСНОЯРСК, 6 дек — РИА Новости. Автомобильное сообщение в Енисейском районе Красноярского края прервано из-за поломки парома, перевозящего транспорт через Енисей; людей перевозят вертолетами, сообщили РИА Новости в администрации района.

По словам собеседника агентства, это единственная дорога для наземного транспорта. В настоящее время в районе мороз около 35 градусов.

"В результате поломки пока автомобильное сообщение прервано. Вчера паром починили, но опять произошла поломка, которую сегодня должны устранить. Людей перевозят вертолетом, никто не брошен. Все под контролем", - сказал собеседник агентства.

В МВД и МЧС региона сообщили, что знают о ситуации и контролируют.