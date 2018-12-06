Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

МВД согласовывает с Минздравом идею обмена данными об алкоголиках за рулем

03:13
814
© Fotolia / Syda ProductionsПьяный водитель. Архивное фотоПьяный водитель. Архивное фото
© Fotolia / Syda Productions
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Законопроект об обмене информацией о водителях, которые имеют медицинские противопоказания к управлению авто, в частности страдающих алкоголизмом и наркоманией, в данный момент еще находится на этапе согласования с Минздравом, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России.
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Архивное фото
Вчера, 15:46
Чайку попросили оценить приложение, позволяющее сообщать о нарушениях ПДД
В 2018 году уже вступили в силу нормативные акты о создании Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Планируется, что с 1 января 2019 года все медицинские организации будут предоставлять необходимую информацию в данную систему. Сведения будут поступать как из государственных, так и из частных клиник. В случае принятия данного законопроекта ГИБДД будет иметь доступ к сведениям в данной системе.
"В настоящее время законопроект по межведомственному взаимодействию МВД и Минздрава России, касающийся обмена информацией о водителях, которые имеют медицинские противопоказания к вождению транспортных средств, находится в стадии согласования с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Минздравом", — пояснили агентству в пресс-центре.
В случае принятия документа обмен данными между ведомствами технически будет выглядеть следующим образом: сотрудник ГИБДД с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) направляет запрос о подтверждении выдачи гражданину медицинского заключения и содержащихся в нем сведений. В ответе ему приходит информация о выдаче бланка заключения, о наличии либо отсутствии у человека противопоказаний к управлению авто, а также о разрешенных для него категориях транспортных средств.
Сотрудник ГИБДД. Архивное фото
22 ноября, 09:49
В ГИБДД планируют приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикамСейчас КоАП не позволяет вынести заключение об опьянении водителям, употребляющим такие препараты, как фенобарбитал или димедрол. МДВ предложило восполнить этот пробел.
Кроме того, инспектор получает сведения об общих ограничениях по управлению автомобилем. Они могут быть связаны с конструкцией транспортного средства (например, ручным управлением) или с использованием водителем специальных приспособлений и медицинских изделий (например, водить можно только в очках или линзах). Ответ приходит в онлайн режиме. После этого инспектор уже решает, выдавать ли человеку права и какие установить для него ограничения по управлению.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, отсутствие межведомственного информационного взаимодействия между Минздравом и МВД приводит к тому, что имеющие противопоказания к вождению водители продолжают управлять авто, в результате чего создаются препятствия для безопасной езды. В МВД фиксируют случаи, когда у автовладельцев есть права, несмотря на наличие алкогольной или наркотической зависимости.
Кроме того, как отмечается в пояснительной записке, водители могут умирать за рулем в результате резкого ухудшения здоровья.
Пост ДПС. Архивное фото
14 ноября, 03:35
Эксперт предложил раз в год оплачивать все штрафы за мелкие нарушения ПДД
Сам документ разрабатывался с 2015 года. В первоначальной версии законопроекта предлагалось еще и внести изменения в закон об охране здоровья граждан, которые позволили бы предоставлять органам внутренних дел данные медицинских заключений без согласия гражданина или его законного представителя. По словам источника агентства, знакомого с разработкой документа, ведомства не смогли прийти к согласию по этому вопросу: Минздрав настаивает, что это нарушает врачебную тайну, в МВД же утверждают, что запрашиваемые сведения не будут напрямую иметь отношения к здоровью человека и раскрывать информацию о его болезни.
В связи с этим вопрос о внесении изменений в закон, скорее всего, не будут включен в законопроект о межведомственном информационном взаимодействии. Он будет рассмотрен позже, не исключено, что в рамках подготовки отдельного законопроекта. В случае принятия разработанного ведомствами документа обмен данными о медицинских заключениях в электронном виде будет возможен только при согласии самого водителя. По этой же причине пока не получится полностью отказаться от бумажных справок, инспекторы будут их принимать даже после принятия законопроекта.
Оценить 28
Министерство здравоохранения РФМВД РФРоссияОбщество
Лучшие комментарии
Леонид Ильич6 декабря, 06:31
И сколько планируют бюджетных средств освоить на это взаимодействие???
А Ю6 декабря, 07:17
А как же медицинская тайна и неразглашение диагноза третьим лицам?..
Рекомендуем
Флаг Германии на здании Рейхстага. Архивное фото
Германия против ужесточения антироссийских санкций, заявил немецкий посол
РИА
Новости
Автомобиль Lada 4x4. Архивное фото
"Неубиваемая": немецкий журналист оценил "Ниву"
Ракетный эсминец ВВС США McCampbell. Архивное фото
Американский эсминец демонстративно приблизился к базе Тихоокеанского флота
Вертолеты Ка-52 ВКС России. Архивное фото
Business Insider сравнил Ка-52 с американским "Апачем"
Лента
новостей
Истребители ВМС США F/A-18. Архивное фото
Американский истребитель столкнулся с самолетом KC-130 у побережья Японии
Канадская полицейская машина. Архивное фото
В Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
Несколько москвичей заявили, что их обманули на два миллиарда рублей
Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. 10 мая 2018
Появилось видео падения первой ступени ракеты Falcon 9 в океан
Крейсер Адмирал Кузнецов у причала 35-го судоремонтного завода в Мурманской области
Источник рассказал, когда с палубы "Адмирала Кузнецова" уберут упавший кран
Вселенский патриарх Варфоломей. Архивное фото
В РПЦ рассказали, за что Варфоломей "мстит" патриарху Кириллу
Погрузка труб для строительства трубопровода Северный поток-2 на судно Solitaire. Архивное фото
США рассматривают варианты, как остановить "Северный поток — 2"
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
Киев назвал условие прекращения военного положения
Курс валют на экране мобильного телефона
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
Верблюд. Архивное фото
В Иркутской области фура с верблюдами попала в ДТП
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
Иран выступил против участия в сделке ОПЕК+ до снятия американских санкций
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадио
РекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2018 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
18+
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38Язык мой — враг мой: Трамп обвалил фондовый рынок США
07:38Голландцы обвинили Россию в шпионаже. Доказательства поражают
07:36Школьники из Гатчины оскорбительными мемами довели учителей до прокуратуры
07:33Госдеп как "обезумевший доктор". Что стоит за ультиматумом в адрес России
07:32Ведущая атомная держава Земли начала распродажу и сходит со сцены
07:31Россия не верит в прогноз Всемирного банка по нефти
07:29Легковес с тяжелым ударом. ВДВ ждут новую противотанковую пушку
07:26Константинополь отменяет Киевский патриархат и создает параллельную церковь
15:30Жить спортом: шансы России в отборочном туре Eвро-2020
13:25Добрая воля: как стать волонтером?
16:35Почему люди верят в теории заговора?
12:00БЕЗДОМНЫЕ. ВЫХОД. Эпизод 3
16:44Инвалиды и общество: борьба со стереотипами
16:00Страх неодобрения
12:00Кардиган, Бойкотт и ещё 13 фамилий, превратившихся в слова
Лента новостей