Мутная правда: чем сильнее в бассейне пахнет хлором, тем он грязнее

Большинство людей полагает, что чем сильнее запах "хлорки" в бассейне, тем он чище и безопаснее. Но это не так. Дело в том, что хлор вырабатывает два химиката, которые уничтожают микробов в воде. Это ион гипохлорита и гипохлористая кислота. Запах, который ощущают посетители бассейна, – это не хлор, а химическое вещество хлорамин.