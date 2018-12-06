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Морские суда не пострадали при крушении самолетов ВМС США у берегов Японии

04:05
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© Flickr / cclark395Самолет С-130. Архивное фотоСамолет С-130. Архивное фото
© Flickr / cclark395
ТОКИО, 6 дек — РИА Новости. Два американских военных самолета – истребитель-бомбардировщик McDonell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный заправщик КС-130 — после соприкосновения в воздухе совершили приводнение, морские суда при этом не пострадали, об этом сообщил журналистам заместитель генерального секретаря правительства Японии Ясутоси Нисимура.
Американский военно-транспортный самолет С-130. Архивное фото
02:07
У берегов Японии после столкновения самолетов спасли американского военного
Американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130 столкнулись в воздухе в ночь на четверг у побережья Японии, сообщили ранее РИА Новости в Корпусе морской пехоты США. По данным командования, инцидент произошел около 02.00 по местному времени. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни (к юго-западу от Хиросимы) и проводили "плановый учебный полет". Один американский военнослужащий спасен, поиски остальных продолжаются.
"По данным к этому часу, истребитель-бомбардировщик F/A-18 с двумя членами экипажа на борту и военно-транспортный заправщик КС-130 с пятью членами экипажа соприкоснулись в воздухе и совершили приводнение. Информации об ущербе (судам – ред.) на море нет", — приводит слова Нисимуры телекомпания NHK.
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ЯпонияСШАВ мире
Лучшие комментарии
Сергей Александрович6 декабря, 04:34
Япоши, вот ответьте - вам это надо что на бошки с неба каждый месяц падало? Гоните прочь уже американских оккупантов, тогда глядишь и безвиз вам дадим на одном маленьком Курильском островке. Но взамен конечно свою базу на Хоккайдо поставим)).
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