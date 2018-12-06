Легковес с тяжелым ударом. ВДВ ждут новую противотанковую пушку

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Новая ходовая часть, мощный двигатель, современное радиоэлектронное оборудование и внушительные ударные характеристики — в следующем году Минобороны проведет испытания модернизированного истребителя танков для ВДВ: самоходной пушки "Спрут-СДМ1". Эта машина серьезно усилит наступательный потенциал десантных подразделений, частей и соединений, традиционно не располагавших тяжелой боевой техникой. По оценкам военных, огневая мощь модернизированного "Спрута" сравнима с танком Т-90. Об особенностях новой десантной самоходки — в материале РИА Новости.

Крупный калибр

Российскую авиадесантируемую самоходную пушку "Спрут-СД" приняли на вооружение ВДВ в 2005-м, хотя разрабатывать начали в 1983-м. В 1980-х крылатая пехота испытывала острую нехватку огневых средств для борьбы с новейшими на тот момент танками стран НАТО — американскими M60A3 и M1, британским "Челленджером" и немецким "Леопардом-2". Устаревающие боевые машины десанта БМД-1 с 73-миллиметровой пушкой и вооруженные ПТУР "Фагот" бронетранспортеры БТР-РД могли в лучшем случае повредить тяжелую технику вероятного противника, но не были способны эффективно пробивать ее броню. Понятно, что задачи ВДВ — не борьба с танками, а захват и удержание плацдармов до подхода основных сил или рейды по вражеским тылам. Однако отразить контратаку тяжелой бронетехники десанту было бы очень трудно.

За основу десантируемой самоходки советские конструкторы взяли шасси опытного легкого плавающего танка "Объект 934", так и не пошедшего в серийное производство. Основное вооружение —125-миллиметровое орудие 2А75 с длиной ствола 48 калибров (аналог танковой пушки 2А46М). Вращающаяся башня, автомат заряжания, подающий в камору боеприпасы требуемого типа. Боевая масса — 18 тонн, корпус выполнен из сварных листов броневого алюминия. Бронирование — противопульное, в лобовой проекции усилено стальными накладками и способно держать попадания 12,7-миллиметровых пуль.

Огонь ведется всеми типами боеприпасов: бронебойно-подкалиберными, бронебойно-кумулятивными и осколочно-фугасными снарядами, а также противотанковыми управляемыми ракетами "Рефлекс". Штатный боекомплект — 40 снарядов. Для стрельбы из орудия и спаренного с ним пулемета рабочее место наводчика оборудовано дневным монокулярным перископическим прицелом 1А40М-1 со встроенным дальномером и баллистическим вычислителем, что позволяет измерять дальности до целей, вырабатывать углы бокового упреждения при стрельбе по движущимся объектам, а также осуществлять наведение комплекса управляемого вооружения по лазерному лучу. Для действий в ночных условиях в САУ есть оптико-электронный комплекс ТО1-КО1Р с ночным прицелом наводчика ТПН-4Р. Дальность распознавания цели типа "танк" — до полутора километров.

"Спрут-СД" способен преодолевать водные препятствия вплавь без дополнительного оборудования. Для этого на шасси есть два водомета с заслонками в нижней части кормового листа корпуса. Скорость хода по воде — десять километров в час, по пересеченной местности — 40-50 километров в час, по трассе — до 70 километров в час. Десантирование парашютным способом с высот от 400 до 1500 метров осуществляется с помощью бесплатформенной системы, аналогичной той, что используют с БМД-3.

Мал, да удал

В рамках модернизации самоходки до версии СДМ1, впервые представленной на форуме "Армия-2015", решили сохранить имеющиеся броневые агрегаты. Корпус и башня исходного и обновленного вариантов почти не отличаются. Однако СДМ1 получила новую ходовую на основе агрегатов БМД-4М. "Сердце" у "Спрута" тоже новое — дизельный двигатель мощностью 500 лошадиных сил (вместо 450-сильного). Самоходка позаимствовала у БМД-4М и трансмиссию.

Точных данных о модернизации боевого отделения в открытых источниках пока нет. Но военные неоднократно сообщали, что "Спрут-СДМ1" получит обновленную систему управления огнем с новым прицельным оборудованием, отличающимся повышенными характеристиками. На машине установлены комбинированные прицелы с телевизионным и тепловизионным каналами, позволяющими применять вооружение в любое время суток. Также имеется автомат сопровождения целей — оператору-наводчику достаточно лишь захватить объект противника в прицельный комплекс, после чего автоматика ведет его самостоятельно. Новые средства связи САУ интегрируют машину в единую систему управления тактического звена и позволяют экипажу быстро передавать информацию о целях соседям и командованию.

Именно совместное применение нескольких машин, по мнению многих специалистов, в полной мере способно раскрыть потенциал "Спрута-СДМ1". Легкие приземистые самоходки, быстро меняющие позиции и сообща обстреливающие противника мощными танковыми снарядами, могут одинаково эффективно использоваться как в мобильной обороне плацдарма, так и для совершения "охотничьих" вылазок за вражеской бронетехникой. На марше после десантирования самоходки возьмут на себя роль боевого охранения колонны БМД. По сути, "Спрут-СДМ1" — это легкий танк, уступающий старшим "коллегам" лишь бронированием.