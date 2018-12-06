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Корвет "Громкий" принял на борт вертолеты морской авиации в Японском море

03:27
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© РИА Новости / Виталий АньковВертолет Ка-27. Архивное фотоВертолет Ка-27. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Новейший корвет "Громкий" впервые принял на борт вертолёты морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в заливе Петра Великого в Японском море в рамках заводских ходовых испытаний, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Опубликовано видео пуска ракеты комплекса Уран с корвета Громкий
26 ноября, 18:56Новое оружие России
Опубликовано видео пуска ракеты комплекса "Уран" с корвета "Громкий"Ракета успешно поразила дрейфующую надводную мишень на расстоянии 40 километров от места пуска.
"В рамках проводимых мероприятий корвет впервые принял на борт палубные вертолёты морской авиации. В заливе Петра Великого два экипажа вертолётов Ка-27ПЛ во взаимодействии с корабельной авиационной группой отработали посадки и взлёты с палубы корабля на стопе и на ходу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что летчики ТОФ в дневное время и ночью выполнили порядка 30 взлетов и посадок на палубу "Громкого".
"Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Длина корабля — 104,5 метра, ширина — 13 метров, полное водоизмещение — 2,2 тысячи тонн, скорость полного хода — до 27 узлов.
Корвет "Громкий" в конце августа доставили во Владивосток с Амурского судостроительного завода на сдаточную базу предприятия в транспортном плавучем доке "Зея" для заключительного этапа испытаний.
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Громкий (корвет)Тихоокеанский флот ВМФ РоссииЯпонское мореРоссияБезопасность
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