Япония потребовала от США предоставить информацию о крушении двух самолетов

ТОКИО, 6 дек - РИА Новости . МИД Японии передал американскому командованию сожаление в связи с крушением двух американских военных самолетов в районе японской префектуры Коти, а также потребовал предоставления информации об инциденте.

Американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130 столкнулись в воздухе в ночь на четверг у побережья Японии, сообщили ранее РИА Новости в Корпусе морской пехоты США. По данным командования, инцидент произошел около 02.00 по местному времени. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни (к юго-западу от Хиросимы) и проводили "плановый учебный полет". Один американский военнослужащий спасен, поиски еще 6 продолжаются. На поиски направлены шесть кораблей службы безопасности на море и патрульный самолет, а также силы самообороны Японии.