Источник рассказал, когда с палубы "Адмирала Кузнецова" уберут упавший кран

Палуба авианосца "Адмирал Кузнецов" будет очищена от упавшего на нее крана во второй половине декабря, рассказал источник в судостроительной отрасли.

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Палуба авианосца "Адмирал Кузнецов" будет очищена от упавшего на нее крана во второй половине декабря, сообщил РИА Новости в четверг источник в судостроительной отрасли.

После падения крана с плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе 30 октября зафиксированы 52 повреждения на палубе и корпусе авианосца, общая стоимость ущерба оценивается в сумму порядка 70 миллионов рублей. Корабль сейчас находится на 35-м судоремонтном заводе, где проходит ремонт и модернизацию.

"Во второй декаде декабря палуба корабля будет очищена от упавшего на нее крана, сейчас проходят работы по резке его металлоконструкций", — сказал собеседник агентства.

Что случилось с "Адмиралом Кузнецовым"

Единственный российский авианесущий крейсер с сентября проходил плановый ремонт в плавучем доке (ПД-50) на 82 заводе в поселке Росляково в Мурманске. В ночь на 30 октября произошел сбой в подаче электричества, цистерны ПД-50 заполнились, и док резко ушел под воду.

При ЧП пострадали четыре человека, один из них позже скончался в больнице. Еще один человек пропал без вести.

Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы авианосца, оставив дыру размерами четыре на пять метров. Сам корпус корабля не пострадал.