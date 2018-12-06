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Источник рассказал, когда с палубы "Адмирала Кузнецова" уберут упавший кран

03:08
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© РИА Новости / Максим Жаравин / Перейти в фотобанкКрейсер Адмирал Кузнецов у причала 35-го судоремонтного завода в Мурманской областиКрейсер Адмирал Кузнецов у причала 35-го судоремонтного завода в Мурманской области
© РИА Новости / Максим Жаравин
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Палуба авианосца "Адмирал Кузнецов" будет очищена от упавшего на нее крана во второй половине декабря, рассказал источник в судостроительной отрасли.
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Палуба авианосца "Адмирал Кузнецов" будет очищена от упавшего на нее крана во второй половине декабря, сообщил РИА Новости в четверг источник в судостроительной отрасли.
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После падения крана с плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе 30 октября зафиксированы 52 повреждения на палубе и корпусе авианосца, общая стоимость ущерба оценивается в сумму порядка 70 миллионов рублей. Корабль сейчас находится на 35-м судоремонтном заводе, где проходит ремонт и модернизацию.
"Во второй декаде декабря палуба корабля будет очищена от упавшего на нее крана, сейчас проходят работы по резке его металлоконструкций", — сказал собеседник агентства.

Что случилось с "Адмиралом Кузнецовым"

Единственный российский авианесущий крейсер с сентября проходил плановый ремонт в плавучем доке (ПД-50) на 82 заводе в поселке Росляково в Мурманске. В ночь на 30 октября произошел сбой в подаче электричества, цистерны ПД-50 заполнились, и док резко ушел под воду.
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При ЧП пострадали четыре человека, один из них позже скончался в больнице. Еще один человек пропал без вести.
Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы авианосца, оставив дыру размерами четыре на пять метров. Сам корпус корабля не пострадал.
В Объединенной судостроительной корпорации стоимость ремонта корабля после ЧП оценили в 70 миллионов рублей.
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РоссияАвария на плавучем доке в МурманскеПроисшествия
Лучшие комментарии
kymapc6 декабря, 04:13
Что-то у нас мор. флот за последние годы сам себя усиленно губит и все перефирийное.
"Бей своих, чтоб чужие боялись."
BPJCBVJD6 декабря, 04:42
Остатки великой державы не могут сберечь! Позор!
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