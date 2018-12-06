Иран выступил против участия в сделке ОПЕК+ до снятия американских санкций

Зангане при этом не стал отвечать на вопросы журналистов по уровню добычи и экспорту иранской нефти. "Я не буду говорить ничего об уровне добычи в Иране, потому что это может стать сигналом для США к оказанию еще большего давления на нас", — заявил он.

Министр также прокомментировал встречу главы минэнерго Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха в среду в Вене со спецпредставителем США по Ирану Брайаном Хуком. "Я уже говорил до этого, что если США хотят вступить в ОПЕК и господин Брайан Хук был здесь, чтобы подать заявку для этого, мы рассмотрим ее и примем решение. Но если он хочет оказать давление на Иран через ОПЕК, то это непрофессиональное поведение. И должен сказать, что ОПЕК не часть минэнерго США, чтобы получать инструкции из Соединенных Штатов по тому, как поступать организации", — заключил Зангане.