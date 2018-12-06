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Иран не хочет вступать в мониторинговый комитет ОПЕК+

02:03
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг ОПЕК на заседании в Вене. Архивное фотоФлаг ОПЕК на заседании в Вене. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 6 дек — РИА Новости. Иран не хочет вступать в министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, который отвечает за мониторинг венской сделки и выработку рекомендаций по ее корректировке, заявил журналистам министр нефти страны Бижан Зангане.
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"Нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
"Комитет действовал вне своего мандата в течение всего года", — заявил Зангане, отметив, что не видит необходимости в существовании комитета.
"Они должны действовать в пределах своего мандата", — добавил он.
Ранее министр не раз выступал с критикой комитета, заявляя о его действиях сверх мандата. Членами комитета являются Саудовская Аравия, Россия, Оман, Алжир, Кувейт и Венесуэла.
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