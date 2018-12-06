Голландцы обвинили Россию в шпионаже. Доказательства поражают

Голландские журналисты скромно упустили этот момент. Также они решили не упоминать тот факт, что машина, арендованная для передвижений четверки россиян, была припаркована на стоянке отеля, в который посольство обычно селит "своих" приезжих и в котором жили гости. Да, этот отель находится возле штаба ОЗХО. А прямо напротив отеля находится официальная резиденция премьер-министра Нидерландов – странно, что NRC не додумалась на этом основании обвинить Россию и в шпионаже против главы правительства.

То есть британский адмирал по факту сообщает, что следствие по сбитому в Донбассе "Боингу" уже установило, кем был сбит самолет. Даром, что расследование не закончено. И уж тем более читателю совершенно необязательно забивать мозги неприятными подробностями о том, что ракета, корпус которой весной этого года продемонстрировали следователи, принадлежала украинской армии, что убедительно было доказано в сентябре Министерством обороны России. Действительно же тогда миру были представлены прямые и ясные доказательства украинского происхождения ракеты. Но британский адмирал делает вид, что он ничего не знает об этих доказательствах – собьет же читателя со стройной мысли и отвлечет от "единственно правильной" версии.