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Голландцы обвинили Россию в шпионаже. Доказательства поражают

07:38
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© AFP 2018 / ANP / Bart MaatПресс-конференция службы военной разведки и безопасности Нидерландов в Гааге. Архивное фотоПресс-конференция службы военной разведки и безопасности Нидерландов в Гааге. Архивное фото
© AFP 2018 / ANP / Bart Maat
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Владимир КОРНИЛОВ

Шум начал было утихать — и вот теперь к нему NRC добавила новые нотки. Сенсация вышла под громким заголовком "Российское посольство в Гааге является мозговым центром шпионажа". Авторы статьи, один из которых — московский собкор газеты и потому наверняка в курсе всех разъяснений российского МИД по данному инциденту (это важно будет вспомнить ниже), рисуют страшную картину. Согласно ей, в центре Гааги раскинулась сеть дипломатических зданий российского посольства, за которыми сложно уследить и в которых работает множество российских "шпионов", к каковым журналисты причислили чуть ли не весь дипломатический штат диппредставительства России.
Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
8 октября, 18:14
В МИД объяснили наличие техсредств у высланных из Нидерландов россиянВ ведомстве сообщили, что выдворенные граждане России имели при себе аппаратуру для тестирования информационных систем российского посольства в Гааге.
Газета как сенсацию и эксклюзив публикует фамилии наших дипломатов, список которых находится в публичном доступе на официальном сайте посольства. И самое главное — вскрывает страшную тайну: оказывается, "кибершпионов" в аэропорту Схипхол встречал российский дипломат, который сразу же доставил их в посольство. Все, шах и мат. Это главное доказательство того, что за попыткой хакерской атаки стояла официальная Москва.
СМИ, правда, забыло сообщить об одной мелочи. Давно уже озвучены официальные разъяснения российских дипломатов насчет того, что четверо специалистов действительно вполне легально и открыто приехали именно в российское посольство, дабы обновить и наладить там систему кибербезопасности.
Голландские журналисты скромно упустили этот момент. Также они решили не упоминать тот факт, что машина, арендованная для передвижений четверки россиян, была припаркована на стоянке отеля, в который посольство обычно селит "своих" приезжих и в котором жили гости. Да, этот отель находится возле штаба ОЗХО. А прямо напротив отеля находится официальная резиденция премьер-министра Нидерландов – странно, что NRC не додумалась на этом основании обвинить Россию и в шпионаже против главы правительства.
Брифинг Министерства обороны РФ по крушению Боинга-777
17 сентября, 21:21
В Минобороны рассказали о ракете, сбившей Boeing над Донбассом
…В принципе, именно так и штампуется сейчас большинство антироссийских колонок — путем творческого подхода к фактам и отсечения всего, что мешает конструировать Русскую Угрозу. Вот, к примеру, отставной адмирал Джеймс Барнелл-Нюджент (между прочим, бывший главнокомандующий британским ВМФ) пишет в респектабельном журнале The Spectator статью о необходимости подготовки войны против России (в последнее время в западных СМИ вышла целая серия статей с подобными призывами, написанными как под копирку). И восхваляет пропагандистов из Bellingcat: они быстро "раскрывают правду относительно инцидентов в России и на Украине" — в то время, когда "объединенной следственной группе потребовалось четыре года, чтобы подтвердить, что самолет MH17 был сбит российской ракетой".
То есть британский адмирал по факту сообщает, что следствие по сбитому в Донбассе "Боингу" уже установило, кем был сбит самолет. Даром, что расследование не закончено. И уж тем более читателю совершенно необязательно забивать мозги неприятными подробностями о том, что ракета, корпус которой весной этого года продемонстрировали следователи, принадлежала украинской армии, что убедительно было доказано в сентябре Министерством обороны России. Действительно же тогда миру были представлены прямые и ясные доказательства украинского происхождения ракеты. Но британский адмирал делает вид, что он ничего не знает об этих доказательствах – собьет же читателя со стройной мысли и отвлечет от "единственно правильной" версии.
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин
22 ноября, 14:00
Александр Шульгин: следователи не реагируют на данные России по MH17
Да что там адмирал. Само следствие, которое еще несколько месяцев назад на весь мир требовало данные по серийному номеру этой ракеты, вдруг сделало вид, что не заметило пресс-конференцию Минобороны России. Неслучайно посол России в Нидерландах Александр Шульгин, представленный газетой NRC в качестве главаря шпионской сети, выразил недоумение тем, что "наши данные остаются без всякой реакции, а вбросы со стороны известных псевдодознавателей из Bellingcat поднимаются сразу на щит".
Недоумение, конечно, риторическое. Разоблачителей России (и "русской пропаганды") неслучайно бесит лозунг канала RT "Спрашивай больше", о чем недавно прямо говорили участники международной конференции по фейковым новостям, прошедшей в Албании. Именно в риске получения читателями полной информации и видят антироссийские пропагандисты главную угрозу себе в той медиавойне, которую они упорно ведут.
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РоссияНидерландыАвторыМнение - Авторы
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