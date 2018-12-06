Эксперты предупредили о появлении нового вируса-вымогателя

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На территории Китая стремительно распространяется новый вирус-вымогатель, распространяющийся через популярный в стране мессенджер WeChat. Об этом сообщает 2SpyWar со ссылкой на отчет компании Velvet Security.
Зловредная программа шифрует файлы своих жертв и требует выкуп в размере 110 юаней (около 1000 рублей). Помимо этого, вымогатель крадет пароли учетных записей пользователя для сервисов Alipay, NetEase, Baidu Cloud Disk, Jingdong, Taobao, Tmall, QQ и AliWangWang.
Вирус-вымогатель активизировался 1 декабря. К настоящему моменту эксперты зафиксировали заражение свыше ста тысяч устройств.
Аналитики Velvet Security утверждают, что им удалось найти брешь в шифровании вымогателя. Благодаря этому они смогли предложить пользователям инструмент для бесплатной расшифровки данных.
Ранее стало известно, что эксперты в области кибербезопасности обнаружили в магазине Google Play 13 поддельных приложений, замаскированных под оригинальные программы. В общей сложности их скачали более 560 тысяч раз.
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