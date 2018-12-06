Эксперты предупредили о появлении нового вируса-вымогателя

Зловредная программа шифрует файлы своих жертв и требует выкуп в размере 110 юаней (около 1000 рублей). Помимо этого, вымогатель крадет пароли учетных записей пользователя для сервисов Alipay, NetEase, Baidu Cloud Disk, Jingdong, Taobao, Tmall, QQ и AliWangWang.