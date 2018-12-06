Эксперт: выход Катара из ОПЕК не повлияет на цену нефти

МЕХИКО, 6 дек – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Предстоящий выход Катара из ОПЕК на ситуацию с ценой нефти не повлияет, заявил РИА Новости нефтяной аналитик и глава энергетического агентства Petroleum World Элио Оэп.

Катар, 57 лет состоявший в ОПЕК, в понедельник объявил о выходе из организации. Страна намерена сосредоточиться на добыче газа и росте производства СПГ. Заявление было сделано в преддверии заседания министров стран ОПЕК в Вене. В среду там состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а 7 декабря пройдет встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

"Нет, не повлияет абсолютно (предстоящий выход Катара). Цены больше связаны с игрой России и Саудовской Аравии, которые являются определяющими игроками, остальным сегодня сказать особо нечего", — отметил Оэп.