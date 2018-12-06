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Эксперт: выход Катара из ОПЕК не повлияет на цену нефти

03:05
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© AP Photo / Hasan JamaliНефтяной станок-качалка. Архивное фотоНефтяной станок-качалка. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
МЕХИКО, 6 дек – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Предстоящий выход Катара из ОПЕК на ситуацию с ценой нефти не повлияет, заявил РИА Новости нефтяной аналитик и глава энергетического агентства Petroleum World Элио Оэп.
Центр по производству сжиженного природного газа Рас-Лаффан в Катаре. Архивное фото
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Катар, 57 лет состоявший в ОПЕК, в понедельник объявил о выходе из организации. Страна намерена сосредоточиться на добыче газа и росте производства СПГ. Заявление было сделано в преддверии заседания министров стран ОПЕК в Вене. В среду там состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а 7 декабря пройдет встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.
"Нет, не повлияет абсолютно (предстоящий выход Катара). Цены больше связаны с игрой России и Саудовской Аравии, которые являются определяющими игроками, остальным сегодня сказать особо нечего", — отметил Оэп.
По его мнению, остальные нефтяные игроки, кроме Ирака, занимающего заметное положение, сейчас могут лишь присоединяться к той или иной позиции.
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ОПЕККатарВыход Катара из ОПЕКЭкономика
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