Эксперт рассказал, что может стоять за желанием США выйти из ДРСМД

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. За решением США приостановить свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) может стоять намерение открыть путь для новой "приливной волны расходов" на усиление военно-промышленного комплекса, считает аналитик Пентагона в отставке Чак Спинни.

"Военно-промышленно-конгрессионный комплекс США ведет гонку ядерных вооружений, которая втягивает мир в новую холодную войну, одновременно снижая порог для горячей ядерной войны", - заявил Спинни РИА Новости по телефону.

По мнению Спинни, руководство США хочет, вероятно, использовать выход из ДРСМД для запуска еще большего количества программ по ядерному оружию.

"Чего не хватает в этой реинкарнации прошлого (ядерного - ред.) безумия? С точки зрения наступательного потенциала, выделяются два (вида оружия - ред.): новая крылатая ракета наземного базирования и ядерное продолжение баллистической ракеты средней дальности "Першинг-2" - именно те (виды - ред.) оружия, которые запрещает ДРСМД", - отметил Спинни.

В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает против разрушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), но вынуждена будет отреагировать на выход из него США. При этом Путин подчеркнул, что Вашингтон принял решение о выходе из ДРСМД задолго до публичного объявления об этом.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению договора о РСМД в течение двух месяцев. По его словам, США приостановят свои обязательства, если РФ через 60 дней не вернется к выполнению договора.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США намерены выйти из договора РСМД, заключенного еще в 1987 году, поскольку, по его словам, Россия нарушает договоренности. Кроме того, в Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, в первую очередь Китай, не являются участниками этого договора.