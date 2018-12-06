Десять центов за мегабайт. Куба открывает доступ к мобильному интернету

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Мобильный интернет 3G заработает на Кубе 6 декабря, сообщает Associated Press.
Президент кубинской государственной телекоммуникационной монополии ETECSA Майра Аревич сообщила, что кубинцы могут начать использовать 3G уже 6 декабря. До сих пор они имели доступ только к государственным учетным записям электронной почты на своих телефонах.
Правительство строит сеть 3G в городах по всему острову. Некоторые туристы, кубинские правительственные чиновники и иностранные бизнесмены последние несколько лет имели доступ к ней.
Новая услуга будет стоить около десяти центов за мегабайт. Цены на пакеты составляют от семи долларов за 600 мегабайт до 30 долларов за четыре гигабайта.
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Ранее на Кубе появился домашний интернет и сотни общественных точек доступа Wi-Fi в парках и на площадях по всей стране. Кубинский интернет в основном не подвергается цензуре, но правительство блокирует небольшое количество сайтов.
Вице-президент ETECSA Таня Веласкес заявила, что новая услуга будет подключаться поэтапно с 6 по 8 декабря, чтобы избежать перегрузки сети.
Пока Остров Свободы имеет один из самых низких в мире показателей использования интернета, но ситуация довольно быстро меняется.