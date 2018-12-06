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Туризм

Десять центов за мегабайт. Куба открывает доступ к мобильному интернету

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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкКубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в ГаванеКубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Мобильный интернет 3G заработает на Кубе 6 декабря, сообщает Associated Press.
Президент кубинской государственной телекоммуникационной монополии ETECSA Майра Аревич сообщила, что кубинцы могут начать использовать 3G уже 6 декабря. До сих пор они имели доступ только к государственным учетным записям электронной почты на своих телефонах.
Правительство строит сеть 3G в городах по всему острову. Некоторые туристы, кубинские правительственные чиновники и иностранные бизнесмены последние несколько лет имели доступ к ней.
Новая услуга будет стоить около десяти центов за мегабайт. Цены на пакеты составляют от семи долларов за 600 мегабайт до 30 долларов за четыре гигабайта.
Посетительница бассейна на крыше небоскреба в Сингапуре. 2014 год
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Ранее на Кубе появился домашний интернет и сотни общественных точек доступа Wi-Fi в парках и на площадях по всей стране. Кубинский интернет в основном не подвергается цензуре, но правительство блокирует небольшое количество сайтов.
Вице-президент ETECSA Таня Веласкес заявила, что новая услуга будет подключаться поэтапно с 6 по 8 декабря, чтобы избежать перегрузки сети.
Пока Остров Свободы имеет один из самых низких в мире показателей использования интернета, но ситуация довольно быстро меняется.
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КубаНовости - Туризм
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