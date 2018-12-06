Бунт против свободы: почему в Киеве рады служить Константинополю

Дмитрий Лекух

После того, как официальное греческое агентство церковных новостей Romfea.gr опубликовало первую страницу проекта устава "церкви Украины", который был утвержден синодом Константинопольского патриархата на заседании 27-29 ноября, стало окончательно понятно, ради чего и как вводилось "единое украинское православие".

Для начала выяснилось, что ни о какой настоящей автокефалии там речь вообще не идет.

Главой церкви, как предполагается уставом, станет не патриарх, а всего лишь митрополит. И это автоматически снимает вопросы об автокефалии, которая в переводе означает "самовозглавление" или "самоуправление". Этот митрополит, будучи по всем церковным канонам лицом, подчиненным стамбульскому начальству, будет формировать состав синода из украинских епархиальных архиереев, "канонически избранных и рукоположенных" (в том же кстати, Стамбуле). То есть, просто по факту, все это безобразие не будет никакой "единой украинской православной церковью", а должно стать, в режиме переподчинения, банально одной из "провинций" Константинопольского патриархата. Со всеми, что называется, вытекающими.

Украинская церковь, естественно, не сможет объявлять собственных святых, ей также надо будет подавать прошение в Константинопольский патриархат, который даст (ну, или не даст, начальству виднее) свое одобрение.

Вместо постоянного собственного синода — будет собираться "годовой синод" с постоянной ротацией членов. Все споры внутри новой церкви также будут разрешаться лично константинопольским патриархом — как главой предлагаемой структуры.

Парадокс, между прочим, в том, что якобы "московская" каноническая Украинская православная церковь свобод имеет куда больше. У нее есть и собственный постоянный синод, и право канонизации. И митрополит Киевский является членом Священного синода Русской православной церкви — чего не будет у "митрополита Киевского" в константинопольском синоде.

...Православных на Украине, безусловно, безумно жалко. Но нельзя не отметить, что по-своему происходящее глубоко символично.

И разговор в этом разрезе стоит продолжить размышлениями о делах не столько духовных, сколько политических и идеологических. А именно о положенной в основу жизнедеятельности современных украинских элит идеологии "украинского национализма".

Основы этой идеологии были заложены, с одной стороны, дряхлеющей Австро-Венгерской империей с целью решения местечковых "окраинных" вопросов, а с другой - "польской шляхетской фрондой" уже в Российской Империи, никаких, разумеется, планов на "свободу Украине" не имевшей, а рассматривавшей малороссов исключительно в качестве "мяса", необходимого для решения польских проблем.

Потом, когда Российская Империя по никак не зависимым от Украины причинам рухнула, "украинские националисты" не смогли (в отличие, кстати, от той же Польши) плодами этой катастрофы воспользоваться. И мгновенно приникли сначала к немецкому, а потом, после окончательного поражения кайзеровской Германии, уже и к соседскому польскому сапогу. Потом, перед Второй мировой, "сапог" стал снова германским. Ну, а когда и данный сапог "сломался", украинский национализм нашел себе новых хозяев, в основном в лице "возглавляющих запад" США.

Что тут поразительно? Правильно. То, что "украинский национализм" никогда, подчеркиваем, - никогда! – не искал источник власти внутри собственного народа. Более того, временами выступал по отношению к украинцам откровенно враждебно, оправдывая по отношению к ним все, даже частичный геноцид.