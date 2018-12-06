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Бунт против свободы: почему в Киеве рады служить Константинополю

07:44
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© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Дмитрий Лекух
Дмитрий Лекух
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После того как официальное греческое агентство церковных новостей Romfea.gr опубликовало первую страницу проекта устава "церкви Украины", который был утвержден синодом Константинопольского патриархата на заседании 27-29 ноября, стало окончательно понятно, ради чего и как вводилось "единое украинское православие".
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Для начала выяснилось, что ни о какой настоящей автокефалии там речь вообще не идет.
Главой церкви, как предполагается уставом, станет не патриарх, а всего лишь митрополит. И это автоматически снимает вопросы об автокефалии, которая в переводе означает "самовозглавление" или "самоуправление". Этот митрополит, будучи по всем церковным канонам лицом, подчиненным стамбульскому начальству, будет формировать состав синода из украинских епархиальных архиереев, "канонически избранных и рукоположенных" (в том же, кстати, Стамбуле). То есть, просто по факту, все это безобразие не будет никакой "единой украинской православной церковью", а должно стать, в режиме переподчинения, банально одной из "провинций" Константинопольского патриархата. Со всеми, что называется, вытекающими.
Украинская церковь, естественно, не сможет объявлять собственных святых, ей также надо будет подавать прошение в Константинопольский патриархат, который даст (ну или не даст, начальству виднее) свое одобрение.
Вместо постоянного собственного синода будет собираться "годовой синод" с постоянной ротацией членов. Все споры внутри новой церкви также будут разрешаться лично константинопольским патриархом — как главой предлагаемой структуры.
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Парадокс, между прочим, в том, что якобы "московская" каноническая Украинская православная церковь свобод имеет куда больше. У нее есть и собственный постоянный синод, и право канонизации. И митрополит Киевский является членом Священного синода Русской православной церкви — чего не будет у "митрополита Киевского" в константинопольском синоде.
...Православных на Украине, безусловно, безумно жалко. Но нельзя не отметить, что по-своему происходящее глубоко символично.
И разговор в этом разрезе стоит продолжить размышлениями о делах не столько духовных, сколько политических и идеологических. А именно о положенной в основу жизнедеятельности современных украинских элит идеологии "украинского национализма".
Основы этой идеологии были заложены, с одной стороны, дряхлеющей Австро-Венгерской империей с целью решения местечковых "окраинных" вопросов, а с другой — "польской шляхетской фрондой" уже в Российской империи, никаких, разумеется, планов на "свободу Украине" не имевшей, а рассматривавшей малороссов исключительно в качестве "мяса", необходимого для решения польских проблем.
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Потом, когда Российская империя по никак не зависимым от Украины причинам рухнула, "украинские националисты" не смогли (в отличие, кстати, от той же Польши) плодами этой катастрофы воспользоваться. И мгновенно приникли сначала к немецкому, а потом, после окончательного поражения кайзеровской Германии, уже и к соседскому польскому сапогу. Потом, перед Второй мировой, "сапог" стал снова германским. Ну а когда и данный сапог "сломался", украинский национализм нашел себе новых хозяев, в основном в лице "возглавляющих Запад" США.
Что тут поразительно? Правильно. То, что "украинский национализм" никогда, подчеркиваем, никогда, не искал источник власти внутри собственного народа. Более того, временами выступал по отношению к украинцам откровенно враждебно, оправдывая в их сторону все, даже частичный геноцид.
Собственно говоря, даже в идеале эта "идеология" не имеет никакого отношения к страшной, но понятной идеологии "расы господ", "белокурых бестий" и прочей атрибутике национал-социализма. Нет, это всегда — всего лишь "разговоры в лакейской", с признанием и самих себя, и своей нации людьми второго сорта и жгучим желанием кому-нибудь первосортному послужить. Поэтому нет ничего удивительного и в ситуации кульбита с независимой поместной церковью, внезапно оборачивающейся по факту митрополией в подчинении Константинопольского патриархата.
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