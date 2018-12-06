Американский истребитель столкнулся с самолетом KC-130 у побережья Японии

ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. В ночь на четверг у побережья Японии столкнулись американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 и самолет-заправщик КС-130. Об этом говорится в заявлении Корпуса морской пехоты США, поступившем в распоряжение РИА Новости.