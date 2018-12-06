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Американский истребитель столкнулся с самолетом KC-130 у побережья Японии

01:09
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© Flickr / Official U.S. Navy PageИстребители ВМС США F/A-18. Архивное фотоИстребители ВМС США F/A-18. Архивное фото
© Flickr / Official U.S. Navy Page
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. В ночь на четверг у побережья Японии столкнулись американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 и самолет-заправщик КС-130. Об этом говорится в заявлении Корпуса морской пехоты США, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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Инцидент произошел около двух часов ночи. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни и проводили "плановый учебный полет". После столкновения они совершили посадку на воду.
Официально не сообщается, сколько человек было на борту самолетов. Однако корреспондент телеканала CBS Мэри Уолш в Twitter написала, что на борту KC-130 находились пятеро, а на борту F/A-18 — двое. Эту информацию подтвердили и на телеканале NBC.
Ведется поисково-спасательная операция. В ней принимают участие шесть кораблей японской службы безопасности на море и один патрульный самолет. По данным телеканала ABC, одного человека спасли силы самообороны Японии.
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ЯпонияСШАВ мире
Лучшие комментарии
Мстислав Клят6 декабря, 01:35
На Украине в знак траура приспущены государственные шаровары.
СОКОЛ 1616 декабря, 01:34
а до этого сообщалось о демонстративном проходе эсминца сша около нашей базы тихоокеанского флота, вот и ответочка - нефиг прыгать выше головы...
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