Американский эсминец демонстративно приблизился к базе Тихоокеанского флота

Ракетный эсминец McCampbell прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье, чтобы "бросить вызов чрезмерным морским претензиям России".

ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Американский ракетный эсминец McCampbell в среду прошел в непосредственной близости от базы Тихоокеанского флота России, сообщили в ВМС США.

"McCampbell проплыл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран", — заявила представитель американского Тихоокеанского флота Рейчел Макмарр.

Однако, по ее словам, этот шаг не направлен против России и не связан с недавним инцидентом в Керченском проливе.

Она подчеркнула, что американские военные будут летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право.

В ВМС отметили, что США не признают российские претензии на акватории этой части Японского моря и считают ее международной, поскольку она находится более чем в 12 милях от береговой линии России. Правда, о каких именно претензиях идет речь, представитель американского флота не уточнила.

Комментарием российских военных агентство РИА Новости к настоящему моменту не располагает.

Залив Петра Великого находится между берегами одного государства и имеет ширину выхода свыше 24 морских миль. В таких случаях государство считает залив своими территориальными водами.

Провокация в Черном море

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.

В результате было принято решение задержать нарушителей: 24 военных, в том числе сотрудников СБУ. Потом их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в том числе право на участие в выборах.