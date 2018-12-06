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Американский эсминец демонстративно приблизился к базе Тихоокеанского флота

01:15
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© AFP 2018 / US NAVY Ракетный эсминец ВВС США McCampbell. Архивное фотоРакетный эсминец ВВС США McCampbell. Архивное фото
© AFP 2018 / US NAVY
Ракетный эсминец McCampbell прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье, чтобы "бросить вызов чрезмерным морским претензиям России".
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Американский ракетный эсминец McCampbell в среду прошел в непосредственной близости от базы Тихоокеанского флота России, сообщили в ВМС США.
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"McCampbell проплыл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран", — заявила представитель американского Тихоокеанского флота Рейчел Макмарр.
Однако, по ее словам, этот шаг не направлен против России и не связан с недавним инцидентом в Керченском проливе.
Она подчеркнула, что американские военные будут летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право.
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В ВМС отметили, что США не признают российские претензии на акватории этой части Японского моря и считают ее международной, поскольку она находится более чем в 12 милях от береговой линии России. Правда, о каких именно претензиях идет речь, представитель американского флота не уточнила.
Комментарием российских военных агентство РИА Новости к настоящему моменту не располагает.
Залив Петра Великого находится между берегами одного государства и имеет ширину выхода свыше 24 морских миль. В таких случаях государство считает залив своими территориальными водами.
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Провокация в Черном море

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.
В результате было принято решение задержать нарушителей: 24 военных, в том числе сотрудников СБУ. Потом их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в том числе право на участие в выборах.
Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.
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РоссияСШАВ мире
Лучшие комментарии
Русь Родная6 декабря, 01:42
Мне это напоминает - "мимо тещиного дома я без шуток не хожу...". Глупо, нелепо, по детски. Так ведут себя так называемые гопники.
Mikehebam6 декабря, 01:24
Проплыли и проплыли, мало ли чего в морях плавает.
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