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Аэропорт на Камчатке после циклона начал выполнять внутренние рейсы

03:22
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкАэропорт Петропавловск-Камчатский. Архивное фотоАэропорт Петропавловск-Камчатский. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек — РИА Новости. Аэропорт Петропавловска-Камчатского, который накануне из-за снегопада не выполнял внутрикраевые рейсы, в четверг работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель справочной авиаузла.
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Пятого декабря на Камчатку пришел циклон, который принес в Петропавловск-Камчатский, местами в Елизовский, Усть-Большерецкий, на юг Мильковского района, сильный снег, метель и штормовой ветер. В Охотском море из-за волнения высотой 8-9 метров объявлено штормовое предупреждение, также на Камчатке объявлена лавинная опасность. В среду были приостановлены внутренние авиарейсы.
"В четверг все рейсы выполняются", — сказал собеседник.
По данным ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, охотоморский циклон в четверг значительно ослабил свое влияние на южные районы региона. Сейчас он находится над акваторией Охотского моря западнее полуострова и смещается в западном направлении.
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Спасатели отмечают, что происшествий на социально значимых и потенциально опасных объектах не зарегистрировано. В горных районах края до 8 декабря продолжает действовать лавинная опасность. Сейчас в центральных и восточных районах края идет снег, ветер в порывах не превышает 20 метров в секунду.
Во время циклона максимальная скорость ветра в порывах отмечалась в поселке Озерновский Усть-Большерецкого муниципального района – 38 метров в секунду, больше всего снега выпало в Петропавловске-Камчатском — 37 миллиметров.
С утра 6 декабря 2018 года из-за снега закрыта дорога, которая соединяет поселки Усть-Большерецк и Октябрьский Усть-Большерецкого района. Предварительно, запрет на движение по дороге будет действовать до 16.00 (07.00 мск) 6 декабря.
В Октябрьском городском поселении живет около 1600 человек. Запас топлива, продуктов питания, медикаментов есть. Скопления машин не наблюдается.
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Петропавловск-КамчатскийПроисшествия
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