Абэ пригласил Путина посетить чемпионат мира по дзюдо в Японии

ТОКИО, 6 дек — РИА Новости. Премьер Японии Синдзо Абэ пригласил Владимира Путина на чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в конце августа 2019 года. Об этом рассказал заместитель генсека Либерально-демократической партии Коити Хагиуда в эфире Премьер Японии Синдзо Абэ пригласил Владимира Путина на чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в конце августа 2019 года. Об этом рассказал заместитель генсека Либерально-демократической партии Коити Хагиуда в эфире канала BS-Fuji

До сих пор в качестве дат возможных контактов на высшем уровне называли визит Абэ в Россию в начале 2019-го и саммит "Большой двадцатки" в июне.

Двусторонние контакты между Москвой и Токио продвинулись после встречи лидеров на Восточном экономическом форуме в сентябре. Затем состоялась встреча в Сингапуре, по итогам которой стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японский декларации 1956 года. За ней последовала встреча в Аргентине 1 декабря, на которой стороны назначили ответственными за переговорный процесс по мирному договору глав МИД обеих стран и непосредственное ведение переговоров – их заместителей Игоря Моргулова и Такэо Мори в качестве спецпосланников по этому вопросу.

В декларации зафиксирована готовность сторон заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан. Документ был ратифицирован обеими сторонами, но затем Япония отказалась от его реализации, настаивая на возвращении четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи как условии для заключения мирного договора.