Facebook сообщила, что не продавала третьим лицам данные пользователей

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американская компания Facebook заявила на фоне сообщений о получении британским парламентом доступа к внутренним документам компании, что Facebook никогда не продавала третьим лицам данные пользователей социальной сети.

"Факты очевидны: мы никогда не продавали данные людей (пользователей социальной сети — ред.)", — говорится в официальном заявлении Facebook.

Ранее сообщалось, что британский парламент получил доступ к внутренним документам компании Facebook, в числе которых может быть переписка главы социальной сети Марка Цукерберга с сотрудниками, занимающими руководящие должности в компании. Полученные документы связаны с иском компании Six4Three против Facebook, который был подан в мае этого года. Компания обвиняла Facebook в слежке за пользователями и использовании их персональных данных.

Один из адвокатов Six4Three Стюарт Гросс подтвердил в интервью телеканалу CNN, что документы были переданы британскому парламентскому комитету, однако он не знает, когда и как они были переданы. Гросс также обратился к комитету с просьбой "воздержаться от рассмотрения документов и вернуть их адвокату или в Facebook".

Ранее Британское Управление уполномоченного по информации (The UK Information Commissioner's Office, ICO) наложило штраф на американскую компанию Facebook в размере 500 тысяч фунтов стерлингов за серьезное нарушение закона о защите данных. Согласно расследованию ведомства, Facebook в период с 2007 по 2014 годы некорректно обрабатывала персональные данные пользователей, передавая их разработчикам мобильных приложений. В результате этого компания GSR получила незаконный доступ к данным 87 миллионов человек без их ведома, в том числе к данным одного миллиона жителей Великобритании. Впоследствии эта информация была использована компанией Cambridge Analytica, считают в ICO.

Газета New York Times ранее в этом году сообщила, что сотрудничавшее с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британское аналитическое агентство Cambridge Analytica незаконно получило данные 50 миллионов пользователей Facebook.