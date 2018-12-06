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Facebook сообщила, что не продавала третьим лицам данные пользователей

02:15
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Фейсбук. Архивное фотоСтраница социальной сети Фейсбук. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американская компания Facebook заявила на фоне сообщений о получении британским парламентом доступа к внутренним документам компании, что Facebook никогда не продавала третьим лицам данные пользователей социальной сети.
Социальная сеть Фейсбук. Архивное фото
22 ноября, 05:37
СМИ: экс-глава PR-службы Facebook нанял фирму, критиковавшую конкурентов
"Факты очевидны: мы никогда не продавали данные людей (пользователей социальной сети — ред.)", — говорится в официальном заявлении Facebook.
Ранее сообщалось, что британский парламент получил доступ к внутренним документам компании Facebook, в числе которых может быть переписка главы социальной сети Марка Цукерберга с сотрудниками, занимающими руководящие должности в компании. Полученные документы связаны с иском компании Six4Three против Facebook, который был подан в мае этого года. Компания обвиняла Facebook в слежке за пользователями и использовании их персональных данных.
Один из адвокатов Six4Three Стюарт Гросс подтвердил в интервью телеканалу CNN, что документы были переданы британскому парламентскому комитету, однако он не знает, когда и как они были переданы. Гросс также обратился к комитету с просьбой "воздержаться от рассмотрения документов и вернуть их адвокату или в Facebook".
Страница социальной сети Фейсбук. Архивное фото
21 ноября, 14:06
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Ранее Британское Управление уполномоченного по информации (The UK Information Commissioner's Office, ICO) наложило штраф на американскую компанию Facebook в размере 500 тысяч фунтов стерлингов за серьезное нарушение закона о защите данных. Согласно расследованию ведомства, Facebook в период с 2007 по 2014 годы некорректно обрабатывала персональные данные пользователей, передавая их разработчикам мобильных приложений. В результате этого компания GSR получила незаконный доступ к данным 87 миллионов человек без их ведома, в том числе к данным одного миллиона жителей Великобритании. Впоследствии эта информация была использована компанией Cambridge Analytica, считают в ICO.
Газета New York Times ранее в этом году сообщила, что сотрудничавшее с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британское аналитическое агентство Cambridge Analytica незаконно получило данные 50 миллионов пользователей Facebook.
Cambridge Analytica — частная британская аналитическая компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете. Facebook 4 апреля сообщил, что данные 87 миллионов его пользователей, в основном в США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек.
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Facebook, Inc.СШАВ мире
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