Huawei неизвестно о незаконных действиях задержанной в Канаде финдиректора

ПЕКИН, 6 дек- РИА Новости. Компания Huawei заявила, что ей неизвестно о каких-либо противоправных действиях финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, которая задержана в Канаде по запросу США, говорится в опубликованном в официальном аккаунте компании в соцсети Weibo.

"Компания обладает крайне ограниченными сведениями относительно предъявленных обвинений, нам неизвестно ни о каких противоправных действиях со стороны госпожи Мэн Ванчьжоу", — говорится в заявлении.

Отмечается, что "компания надеется, что правовая система Канады и США в конце концов смогут вынести справедливое заключение".

"Huawei соблюдает все действующие в стране пребывания законодательные и нормативные акты, включая законы и нормы ООН, США и ЕС, касающиеся экспортного контроля и санкций", — подчеркнули в компании.