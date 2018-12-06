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Huawei неизвестно о незаконных действиях задержанной в Канаде финдиректора

04:17
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© AP Photo / Mark Schiefelbein, FileОфис компании Huawei. Архивное фотоОфис компании Huawei. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein, File
ПЕКИН, 6 дек- РИА Новости. Компания Huawei заявила, что ей неизвестно о каких-либо противоправных действиях финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, которая задержана в Канаде по запросу США, говорится в опубликованном в официальном аккаунте компании в соцсети Weibo.
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"Компания обладает крайне ограниченными сведениями относительно предъявленных обвинений, нам неизвестно ни о каких противоправных действиях со стороны госпожи Мэн Ванчьжоу", — говорится в заявлении.
Отмечается, что "компания надеется, что правовая система Канады и США в конце концов смогут вынести справедливое заключение".
"Huawei соблюдает все действующие в стране пребывания законодательные и нормативные акты, включая законы и нормы ООН, США и ЕС, касающиеся экспортного контроля и санкций", — подчеркнули в компании.
Мэн Ваньчжоу — дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя — также является заместителем председателя правления компании. Ранее стало известно, что она была задержана в канадском городе Ванкувер 1 декабря. Ее экстрадицию запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана, слушание о залоге назначено на пятницу. Посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.
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Huawei TechnologiesКанадаКитайСШАВ мире
Лучшие комментарии
pdobreff6 декабря, 04:42
Единственный способ для этих США избежать банкротства - начать WWIII
....
Я очень обеспокоен для Мир - видно что эти США пытаются сделать «тройку» с Медведем и Драконом
Вячеслав Тимофеев6 декабря, 06:27
Не покупайте американские товары!
вместо Windows - Debian. Вместо Intel/AMD есть ARM-овские процессоры (см. Raspberry и аналоги, в том числе достаточно мощные)
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