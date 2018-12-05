Взрыв морской мины времен войны в Анапе сняли на видео

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео подрыв якорной мины времен Великой Отечественной войны в Анапе. Кадры опубликованы на YouTube.
25 августа, 19:23Под Курском ребенок погиб при взрыве снаряда времен ВОВ
Мину обнаружили дайверы неподалеку от детского санатория "Бимлюк". Территорию района оцепили сотрудники правоохранительных органов.
К ликвидации мины привлекли специалистов по обезвреживанию Черноморской военно-морской базы в Новороссийске, которые успешно взорвали боеприпас, сообщила пресс-служба администрации Анапы.