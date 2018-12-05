Выход США из ДРСМД: Москва пообещала адекватный ответ

Игры Вашингтона вокруг договора о РСМД из-за того, что, дескать, Россия его нарушает, шита белыми нитками. Но от этого ситуация не становится менее опасной, особенно для Европы. Решение США поставит европейские элиты перед роковым выбором.

Судя по заявлениям США, связанным с договором о ракетах средней и меньшей дальности, Вашингтон с Москвой больше церемониться не намерен. И перешел на язык ультиматумов – путь заведомо тупиковый. Политическая игра на обострение вошла в острую фазу и переходит в практическую плоскость. Очень органично то, что условия России, якобы нарушающей это соглашение, выдвинул, а точнее озвучил силовик до мозга костей, волей случая оказавшийся в кресле главы госдепартамента Майк Помпео. Тут он в своей тарелке. Хотя дело, конечно, не в этой конкретной персоне. По отношению к Москве в Вашингтоне сложился консенсус, и даже если Дональд Трамп был бы не прочь обсудить с российской стороной вопросы безопасности – сделать он этого не может, поскольку связан по рукам и ногам.

Владимир Путин заявил: американская сторона не предоставила никаких доказательств якобы нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Президент добавил, что заявление Майка Помпео запоздало, поскольку сначала американская сторона объявила о том, что намерена выйти из договора, а уже потом начался поиск обоснований. Ровно так оно и было. Намерение выйти из соглашения Дональд Трамп анонсировал еще в октябре. И поручил профильным ведомствам собрать данные о нарушениях условий договора со стороны Москвы. Те, разумеется, "нарыли". Правда, предъявлять общественности свои данные как всегда не стали. Видимо, пользуясь обычным в таких случаях приемом: доказательства не подлежат обнародованию из-за их сверхсекретности.

Впрочем, это не помешало Вашингтону ультимативно заявить, что США готовы выйти из ДРСМД, если Москва за 60 дней не вернется к его исполнению. В течение этого срока, по словам главы Госдепа, Соединенные Штаты не будут разрабатывать, производить или размещать подпадающие под соглашение ракетные системы. Ну, то есть, прервут этот процесс на двухмесячный срок: видимо, так это надо понимать. Кстати, а не похожи ли слова Помпео на саморазоблачение? Условия договора четко указывали: стороны должны уничтожить имеющиеся ракеты с дальностью от 500 до 5500 километров и не производить новых. И как понимать высказывание главы Госдепа, что именно в течение этих двух месяцев США не будут заниматься запрещенным оружием? А до ультиматума, стало быть, занимались? Впрочем, оставим лингвистические нюансы и упражнения, чтобы избежать кривотолков.

Суть проблемы совсем в другом. В политической самостоятельности или ее отсутствии у Европы. Как известно из истории, в 1970-х годах прошлого века ракеты средней и меньшей дальности в рамках американской концепции обезглавливающего удара, основанной на достижении выигрыша в подлетном времени, размещались в Западной Европе. И в случае выхода из ДРСМД такие же по дальности, но гораздо более мощные и технологичные ракеты будут размещаться ровно в этом же регионе. На территории США в них нет никакого смысла, если речь идет о противостоянии России, а не Канаде или, например, Колумбии. Так что решение Вашингтона поставит европейские элиты не просто перед тяжелым, а перед роковым выбором: высказать свою жесткую позицию, рискуя очень и очень многим, или привычно взять под козырек.

Задуматься в европейских столицах есть о чем. Начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов уже заявил, что Москва не оставит без ответа выход США из соглашения, назвав эту инициативу опасным шагом, способным негативно повлиять на европейскую безопасность и глобальную стратегическую стабильность. Европейские политики в последние годы по разным поводам не раз высказывали точку зрения, отличную от американской. Но все эти поводы для самой Европы не носили критического характера. Теперь совсем другой случай. И он потребует недюжинной политической воли, если в Старом Свете еще помнят, что это такое.