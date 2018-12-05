Все деньги налогоплательщиков направляются в войска, заявил Порошенко

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Киеве заявил, что средства, которые поступают в госбюджет от налогоплательщиков, "до копейки" направляются в сектор оборонной безопасности и войска.

Парламент Украины в ноябре по предложению президента принял в первом чтении проект изменений в конституцию страны, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и обязанность президента, кабмина и Рады придерживаться этих курсов.