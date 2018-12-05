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Все деньги налогоплательщиков направляются в войска, заявил Порошенко

Вчера, 18:28
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Киеве заявил, что средства, которые поступают в госбюджет от налогоплательщиков, "до копейки" направляются в сектор оборонной безопасности и войска.
Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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Парламент Украины в ноябре по предложению президента принял в первом чтении проект изменений в конституцию страны, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и обязанность президента, кабмина и Рады придерживаться этих курсов.
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достижение ряда критериев, на что уйдет большое время. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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