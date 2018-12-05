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Во Флориде стартовал Falcon 9 с кораблем Dragon с грузом для МКС

Вчера, 21:38
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© AP Photo / John RaouxСтарт ракеты Falcon 9. Архивное фотоСтарт ракеты Falcon 9. Архивное фото
© AP Photo / John Raoux
ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС), трансляцию запуска ведут компания SpaceX и НАСА.
Старт ракеты был дан в расчетные 21.16 мск в среду с космодрома на мысе Канаверал (Флорида).
Грузовой корабль Dragon должен доставить на орбиту около 2,6 тонны груза, в том числе материалы для научных экспериментов и оборудование. Прибытие и стыковка корабля с МКС запланирована на субботу, 8 декабря. Возвращение грузовика на Землю с отработанными материалами с орбиты должно состояться в январе.
Для запуска своего шестнадцатого контрактного грузового рейса к МКС SpaceX использует новую первую ступень ракеты-носителя Falcon 9. Приблизительно через девять минут после старта она должна совершить посадку на космодром для последующего использования.
Отделение первой ступени произошло штатно через три минуты после старта.
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FalconНАСАSpaceXСШАКосмос - РИА НаукаРИА Наука
Лучшие комментарии
asdfg5505505 декабря, 23:44
уже упала
"моментально"
"в море"))
Йеллоустоун и 300 млн американских беженцев5 декабря, 21:46
От Йеллоустоуна Falcon 9 не улетит.
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