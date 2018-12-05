Власти США могут предъявить обвинения бойфренду Бутиной, пишут СМИ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Власти США могут предъявить американскому бойфренду россиянки Марии Бутиной Полу Эриксону обвинения, аналогичные выдвинутым против нее самой, сообщает издание Власти США могут предъявить американскому бойфренду россиянки Марии Бутиной Полу Эриксону обвинения, аналогичные выдвинутым против нее самой, сообщает издание Daily Beast

По его данным, соответствующее предупреждение содержится в письме, которые федеральные следователи отправили адвокатам Эриксона в сентябре. Отмечается, что в самом письме против активиста Республиканской партии США не выдвинуто никаких обвинений, а также не утверждается, что они будут предъявлены в будущем.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".