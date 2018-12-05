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Туризм

Великобритания меняет правила подачи документов на визу

Вчера, 18:50
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© Fotolia / BikeworldtravelВид на Биг-Бен с Трафальгарской площади, ЛондонВид на Биг-Бен с Трафальгарской площади, Лондон
© Fotolia / Bikeworldtravel
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В начале 2019 года подавать заявления на визу в Великобританию станет проще, сообщает VisitBritain.
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В начале 2019 года туристы, подающие заявления онлайн, смогут воспользоваться новой услугой визового центра TLS Connect. Появится возможность забронировать время подачи в удобном визовом центре, удаленно отсканировать и загрузить все сопровождающие документы и оформить любые дополнительные услуги, которые необходимы.
Загрузить документы можно будет в любой момент до дня посещения визового центра.
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Кроме того, в ближайшие месяцы во всех странах будет приостановлено функционирование сайта Visa4UK, все заявления на получение визы могут быть оформлены здесь. Это касается виз на обучение, работу и туризм или транзит. В России функционирование сайта Visa4UK приостановлено.
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ВеликобританияНовости - Туризм
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