Великобритания меняет правила подачи документов на визу

Вид на Биг-Бен с Трафальгарской площади, Лондон

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В начале 2019 года подавать заявления на визу в Великобританию станет проще, сообщает VisitBritain.

В начале 2019 года туристы, подающие заявления онлайн, смогут воспользоваться новой услугой визового центра TLS Connect. Появится возможность забронировать время подачи в удобном визовом центре, удаленно отсканировать и загрузить все сопровождающие документы и оформить любые дополнительные услуги, которые необходимы.

Загрузить документы можно будет в любой момент до дня посещения визового центра.