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В Тамбовской области пропала тринадцатилетняя школьница

Вчера, 19:09
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции. Архивное фотоАвтомобиль полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОРОНЕЖ, 5 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы разыскивают 13-летнюю школьницу, которая ушла из дома в Тамбовской области и пропала, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
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"Четвертого декабря 2018 года после обеда 13-летняя… ушла из дома по улице Мира города Рассказово Тамбовской области и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно", — говорится в сообщении.
По данным следствия, девочке на вид 14-15 лет, рост 165 сантиметров, была одета в куртку-пальто зеленого цвета, черные джинсы и черную шапку.
"К настоящему времени установлено, что вечером в день исчезновения школьницу видели в ТРЦ "Рио" города Тамбова, откуда она ушла в неизвестном направлении", — сообщает следствие.
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