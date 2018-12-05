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Туризм

В США ученые сфотографировали черепаху, несущую огромный пласт земли

Вчера, 23:10
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CC0 / keluan / Черепаха. Архивное фото.Черепаха. Архивное фото.
CC0 / keluan /
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В соцсетях появилась фотография черепахи, которая несет на спине землю, сообщает Live Science.
Издание обратилось к авторам снимка из Task Force Turtle, чтобы получить полную информацию о необычном фото.
​Выяснилось, что герпетологи и студенты Washington College и других учреждений отслеживают передвижения черепах в болотах штата Мэриленд.
"Все наши черепахи оснащены радиопередатчиками, — рассказал Аарон Р. Крохмал, профессор биологии Washington College. — Мы следуем за ними буквально 24 часа в сутки".
По его словам, черепахи дают исследователям возможность изучать миграцию в мельчайших деталях. Из года в год они перемещаются по одному и тому же маршруту: от летних площадок до зимних укрытий — тесных подземных грязевых нор, где они пережидают холодную погоду. Каждый год они возвращаются в свои же норы.
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Эта черепаха с "маленьким живым миром на спине", по словам эксперта, скорее всего, недавно проснулась и отправилась к своему месту зимовки после двухнедельного пребывания в илистой земле у высохшего озера.
Большинство других черепах уже выдвинулись к зимним домам, а эта, казалось, не подавала никаких признаков жизни. Но затем земля зашевелилась, и животное вышло на поверхность. Тимоти Рот, профессор психологии в колледже Франклина и Маршалла, сделал этот снимок.
По словам Аарона Р. Крохмала, черепаха весит около шести килограммов, земля на ее спине — около восьми.
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СШАНовости - Туризм
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