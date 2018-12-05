В СПЧ надеются на замену ареста правозащитника Пономарева штрафом

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В совете при президенте РФ по правам человека возмущены решением суда отправить правозащитника, председателя общероссийского движения "За права человека" Льва Пономарева на 25 суток под арест за пост с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов дела "Сети" и дела "Нового величия", сообщается на В совете при президенте РФ по правам человека возмущены решением суда отправить правозащитника, председателя общероссийского движения "За права человека" Льва Пономарева на 25 суток под арест за пост с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов дела "Сети" и дела "Нового величия", сообщается на сайте ведомства.

В конце октября 77-летнего правозащитника задержали у центрального здания ФСБ на Лубянке на акции в защиту фигурантов дела "Нового величия". Полиция составила на него административный протокол по статье "Нарушение установленного порядка проведения митинга, акции". Тверской суд Москвы в среду, 5 декабря, назначил 25 суток административного ареста Льву Пономареву за повторное нарушение правил проведения публичной акции.

"От имени Совета выражаю возмущение решением суда отправить 77-летнего правозащитника Льва Пономарева на 25 суток под арест. Мы в Совете надеемся на то, что Московский городской суд пересмотрит это необъяснимое решение", — приводятся слова главы СПЧ Михаила Федотова.

Федотов отметил то, что суд может назначать любое наказание, находящееся в пределах санкции соответствующей статьи КоАП РФ, добавив, что закон на то и дает очень широкий диапазон в наказаниях, чтобы индивидуализировать его с учетом личности человека, его возраста, состояния здоровья и реальной общественной опасности содеянного.