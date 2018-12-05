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В СПЧ надеются на замену ареста правозащитника Пономарева штрафом

Вчера, 18:45
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПравозащитник Лев Пономарев. Архивное фотоПравозащитник Лев Пономарев. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В совете при президенте РФ по правам человека возмущены решением суда отправить правозащитника, председателя общероссийского движения "За права человека" Льва Пономарева на 25 суток под арест за пост с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов дела "Сети" и дела "Нового величия", сообщается на сайте ведомства.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото
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В конце октября 77-летнего правозащитника задержали у центрального здания ФСБ на Лубянке на акции в защиту фигурантов дела "Нового величия". Полиция составила на него административный протокол по статье "Нарушение установленного порядка проведения митинга, акции". Тверской суд Москвы в среду, 5 декабря, назначил 25 суток административного ареста Льву Пономареву за повторное нарушение правил проведения публичной акции.
"От имени Совета выражаю возмущение решением суда отправить 77-летнего правозащитника Льва Пономарева на 25 суток под арест. Мы в Совете надеемся на то, что Московский городской суд пересмотрит это необъяснимое решение", — приводятся слова главы СПЧ Михаила Федотова.
Федотов отметил то, что суд может назначать любое наказание, находящееся в пределах санкции соответствующей статьи КоАП РФ, добавив, что закон на то и дает очень широкий диапазон в наказаниях, чтобы индивидуализировать его с учетом личности человека, его возраста, состояния здоровья и реальной общественной опасности содеянного.
"В данном случае, убежден, суд мог ограничиться штрафом. Надеюсь, что городской суд поправит решение Тверского суда в самое ближайшее время", — подчеркнул глава СПЧ.
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Совет по правам человека при Президенте РФРоссияПроисшествия
Лучшие комментарии
Alex.Podolsky5 декабря, 18:57
Ничего, посидит - подумает.
Андрей Тихоненко5 декабря, 19:13
что уж много развелось не соблюдающих Российские законы гранждан в этом труднопроизносимом е-спч-чч . Да и начальник что-то ничего не сделал по помощи погибшим в школьникам в Керчи. Даже не потребовал о недопуске неадекватных граждан в учебные заведения. Кто же права молодых жителей России Защитит!! А г-н Федотов. что это у вас за сотрудники??
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